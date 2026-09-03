Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Abanca renueva su apoyo a las rederas artesanas gallegas con un nuevo convenio

Efe
03/09/2026 13:15
Nueva oficina de Abanca en A Coruña
Oficina de Abanca en A Coruña
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Abanca y la Federación Galega de Redeiras Artesás ‘O Peirao’ han firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de trabajar en conjunto por el futuro de este oficio de larga e importante tradición y así dar impulso al sector a través de diferentes formas de crédito.

Abanca ha informado este jueves de que el acuerdo fue firmado por el director de Abanca Mar, Javier Fraga, y la presidenta de la Federación Galega de Redeiras Artesás ‘O Peirao’, María Jesús González, en un acto que ha servido también como punto de encuentro entre ambas partes y para conversar sobre la situación actual del sector y los retos nuevos a los que se enfrenta, entre los que destaca el relevo generacional.

Ambas entidades conversaron sobre los puntos de colaboración que, de cara al futuro, permitirán mantener esta actividad tan necesaria en el ámbito de la economía circular, la cultura y la historia del oficio.

La colaboración contempla el asesoramiento especializado para las rederas y un catálogo de productos financieros con condiciones ventajosas para ayudar a preservar el futuro a largo plazo de la actividad artesanal.

El crédito constituye el punto principal de colaboración, ya que facilitará a las rederas mantener la viabilidad de sus proyectos actuales y la puesta en marcha de los nuevos.

Otro de los aspectos relevantes de este acuerdo es el plan 'Abanca Emprendedores y Profesionales', una solución pensada para complementar la jubilación de las personas autónomas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vegalsa-Eroski_donación_ENKI

Vegalsa-Eroski y sus clientes donan 30.000 euros a la Fundación ENKI
Redacción
Javier Freijeiro, uno de los fundadores de Pracer

¿Cuál será el futuro del restaurante Pracer en A Coruña y del chef que cambia de aires?
Guillermo Parga
El ideal gallego

A Coruña lleva a pleno anular los acuerdos por los que la Casa Cornide pasó a ser de los Franco
EP
Investigación accidente Adamuz

Óscar Puente lamenta que los investigadores de Adamuz aún no hayan podido estudiar la rotura del carril
EP