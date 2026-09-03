Abanca renueva su apoyo a las rederas artesanas gallegas con un nuevo convenio

Oficina de Abanca en A Coruña Cedida

Abanca y la Federación Galega de Redeiras Artesás ‘O Peirao’ han firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de trabajar en conjunto por el futuro de este oficio de larga e importante tradición y así dar impulso al sector a través de diferentes formas de crédito.

Abanca ha informado este jueves de que el acuerdo fue firmado por el director de Abanca Mar, Javier Fraga, y la presidenta de la Federación Galega de Redeiras Artesás ‘O Peirao’, María Jesús González, en un acto que ha servido también como punto de encuentro entre ambas partes y para conversar sobre la situación actual del sector y los retos nuevos a los que se enfrenta, entre los que destaca el relevo generacional.

Ambas entidades conversaron sobre los puntos de colaboración que, de cara al futuro, permitirán mantener esta actividad tan necesaria en el ámbito de la economía circular, la cultura y la historia del oficio.

La colaboración contempla el asesoramiento especializado para las rederas y un catálogo de productos financieros con condiciones ventajosas para ayudar a preservar el futuro a largo plazo de la actividad artesanal.

El crédito constituye el punto principal de colaboración, ya que facilitará a las rederas mantener la viabilidad de sus proyectos actuales y la puesta en marcha de los nuevos.

Otro de los aspectos relevantes de este acuerdo es el plan 'Abanca Emprendedores y Profesionales', una solución pensada para complementar la jubilación de las personas autónomas.