Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Estados Unidos prevé que la producción petrolera de Venezuela aumente un 50% con los acuerdos

Efe
02/09/2026 20:04
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reacciona durante una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este miércoles en Caracas (Venezuela). Venezuela firmó acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de Rodríguez y de Wright quien visita Caracas
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, este miércoles en Caracas
EFE/Ronald Peña R.
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió este miércoles en que, a raíz de los nuevos acuerdos que se están firmando con petroleras estadounidenses, la producción de crudo en Venezuela aumentará un 50% de aquí a 2027.

"Yo dije desde el principio, cuando el presidente (Donald) Trump aprobó estas medidas, que en un plazo de 12 a 18 meses la producción venezolana aumentaría un 50%. Me reafirmo en esa predicción", explicó Wright en una entrevista concedida a la cadena CNBC en Caracas.

"Hoy la cifra (de producción diaria) supera los 1,2 millones de barriles al día. Creemos que para la primera mitad del próximo año superaremos ampliamente el millón y medio de barriles diarios, y que la producción venezolana superará los 2 millones de barriles al día para finales de esta década", subrayó Wright.

Planta de extracción de petróleo

EEUU adquiere el "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela

Más información

El secretario de Energía ha viajado a la capital venezolana para, entre otras cosas, impulsar un acuerdo para que la estadounidense Chevron explote dos grandes yacimientos en la Faja del Orinoco.

Su visita llega además pocos días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo por el cual una empresa de capital mixto participada por la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de Estados Unidos tendrá acceso a explotar el 20% de la reservas probadas venezolanas durante al menos 25 años.

"Existe la percepción de que Estados Unidos se está excediendo al intervenir y apropiarse de bienes venezolanos, en violación de la Constitución de Venezuela. Pero eso no es así en absoluto. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y una empresa venezolana para ayudar a desarrollar los recursos", argumentó Wright frente a las críticas que ha desatado ese acuerdo.

El ‘Sea Onyx’, descargó cerca de 68.000 toneladas de crudo esta semana en Langosteira

El bum del petróleo en A Coruña: Repsol dispara las importaciones de la refinería desde junio

Más información

Algunos expertos son escépticos sobre la posibilidad de alcanzar los volúmenes mencionados por Wright en los plazos establecidos debido al deterioro de las infraestructuras y las necesidades de inversión.

También hay voces que denuncian que, con este acuerdo, Washington está anteponiendo los intereses económicos frente al proceso democratizador en Venezuela.

Wright también defendió a la persona que encabeza NABEP, el empresario Alejandro Betancourt, investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA, aunque no ha sido imputado de ningún delito.

"Alejandro tuvo ciertos conflictos con el régimen anterior en Venezuela, lo que hizo que apareciera en las noticias y todo eso, pero ha demostrado ser un operador muy competente en el país. Además, esta estructura contará, por supuesto, con la supervisión de Estados Unidos y con la garantía de que se harán cumplir las leyes y los contratos estadounidenses", apuntó.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Carnaval de verano de Os Rosales FOTO Carlota Blanco (7)

El barrio de A Coruña que prepara su segundo fiestón del año
Guillermo Parga
Cerca de 12.000 personas se congregaron en la plaza de María Pita este martes 02 de septiembre en apoyo a Ceuta

Protestas en Galicia en apoyo al pueblo ceutí: "Ceuta no se vende, se defiende"
Europa Press
A nova vicerreitora de Estratexia Dixital e Intelixencia Artificial, Laura Castro Souto

Laura Castro, vicerreitora da UDC | “Hai que tender esa ponte entre a Aesia e a Universidade da Coruña”
Dani Sánchez
Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España

Miles de personas se manifiestan en Ceuta en defensa de la ciudad por la crisis migratoria
EFE