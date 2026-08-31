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Economía

Yolanda Díaz y el togoleño Houngbo disputarán la presidencia de la OIT

La organización tendió las bases de derechos fundamentales, como el salario mínimo

Isabel Saco Ginebra
31/08/2026 21:31
Yolanda Díaz explica la postura del Gobierno sobre la subida del salario mínimo MADRID, 12/12/2025.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, antes de recibir de manos de Begoña Cueto, el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional que plantea la subida de esta referencia para el próximo 2026. EFE/Borja Sánchez-Trillo
Yolanda Díaz explica la postura del Gobierno sobre la subida del salario mínimo 
EFE
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió este lunes quiénes serán los candidatos a dirigir para el periodo 2027-2032 esta centenaria institución, una carrera que –salvo sorpresa de último minuto– se definirá entre el actual director general, el togoleño Gilbert Houngbo, y la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz

La OIT es importante y singular a varios títulos, empezando por el hecho de que fue la única organización internacional que sobrevivió tras la Segunda Guerra Mundial y que desde su creación, en 1919 como parte del Tratado de Versalles, fue un pilar central en la búsqueda de la justicia social –como base de una paz duradera– y de la protección de los trabajadores.

Convenios 

Derechos laborales que hoy se dan por adquiridos, no siempre existieron. Fue la OIT la que tendió las bases de derechos que ahora se consideran fundamentales, como el salario mínimo, un concepto que planteó en 1928, a través de su Convenio 26, que luego se amplió para todos los grupos de asalariados en el Convenio 131. 

Los convenios son los instrumentos legales a través de los cuales esta organización –incorporada en 1946 al sistema de Naciones Unidas– extendió su manto normativo en todo el mundo y a través del cual pudo transformar en el siglo XX y las primeras décadas del XXI aspiraciones sindicales –que desde ciertos sectores eran vistas como “excesivas”– en derechos reconocidos ayer en prácticamente todo el planeta. 

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La OIT fue así la arquitecta de la noción moderna de seguridad social y gracias a ella los trabajadores formalizados del mundo gozan de vacaciones pagadas. 

En Díaz o en Houngbo recaerá la tarea de dar nuevos aires al liderazgo de la OIT o de darle más bien un sentido de continuidad. 

Ello dependerá de la votación que se efectuará el 16 de noviembre, después de que el 23 de septiembre ambos se presenten en un acto público en la sede, en Ginebra, y de que el 9 de noviembre mantengan comparecencias privadas con los miembros del consejo de administración de la organización. 

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Será este órgano el que decidirá la elección y no la Conferencia de la OIT, su órgano supremo que se reúne una vez al año en junio por dos semanas y que está compuesto por delegaciones de los 187 Estados miembro. 

El consejo de administración es una instancia mucho más pequeña, de 56 miembros (28 gubernamentales, 14 de los empleadores y 14 de los trabajadores), y el ganador requerirá recibir el apoyo de más de la mitad de los miembros con derecho a voto, es decir 29. Esto significa que ningún bloque puede, por sí solo, imponer a su candidato.

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