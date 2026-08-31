El consejero delegado de Greenalia crea una sociedad para la gestión del patrimonio familiar

Planta de biomasa de Greenalia en Curtis Cedida

El consejero delegado (CEO) de la sociedad gallega de renovables Greenalia, Manuel García Pardo, ha creado la sociedad FGP Family Office SL para la gestión del patrimonio familiar.

Así figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este lunes -que adelanta Economía Digital-, en donde se recoge que la sociedad tiene un capital de 2,3 millones de euros. La entidad se constituyó a finales de junio de 2026 y tiene su sede en la ciudad de A Coruña, en la avenida de Oza.

De tal forma, esta 'family office' tiene el objeto de "la administración, gestión, tenencia, disfrute, conservación y mejora del patrimonio familiar, integrado por toda clase de bienes y derechos, propios o de terceros". En particular, se dedicará a "la adquisición, tenencia, administración y arrendamiento (no financiero)".

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Manuel García Pardo es el principal accionista de Greenalia (94% del capital) y fue también elegido presidente de Greenalia a finales de 2025 tras el fallecimiento de su predecesor en el cargo, el empresario y economista José María Castellano (A Coruña, 1947-2025).

El fundador de Greenalia ocupa puestos en diferentes asociaciones del sector energético y entró en diferentes años en la lista Forbes de los 100 más ricos de España.