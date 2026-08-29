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Economía

EEUU adquiere del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela

Trump anuncia un pacto con un potencial de 65.000 millones de barriles

Europa Press
29/08/2026 16:44
Planta de extracción de petróleo
Planta de extracción de petróleo
Archivo El Ideal Gallego
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la adquisición del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela tras la firma del "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con el Gobierno de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, una alianza con la que prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

"¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una asociación con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense", ha afirmado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

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De esta manera, Trump ha aseverado que este pacto permitirá "duplicar las reservas de suministro de petróleo" y "reducir de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo. Con este anuncio, el líder republicano sitúa el foco político en el encarecimiento de los combustibles, un asunto que venía castigando el bolsillo de las familias norteamericanas y marcando el debate económico nacional.

Asimismo, ha asegurado que esta misma transacción permitirá "al tiempo contribuir a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", poniendo especial atención a la "floreciente relación" entre su Gobierno y el de Venezuela.

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