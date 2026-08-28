Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Renfe ofrece más de 1,1 millones de plazas para retornar de las vacaciones de agosto

Efe
28/08/2026 11:49
La compañía ha dispuesto más de 426.000 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia para esta operación
El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Renfe ha ofrecido más de 1,1 millones de plazas para viajar entre el viernes 28 de agosto y el lunes 31 de agosto, con motivo de la operación retorno de las vacaciones.

La venta estará disponible en los servicios de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional, según se ha detallado en una nota de prensa difundida este viernes.

La compañía ha dispuesto más de 426.000 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia para esta operación, cuyos principales movimientos se concentran en las llegadas a Madrid y Barcelona, al igual que en los desplazamientos hacia la Comunitat Valenciana, Andalucía y el norte del país.

Además, ha puesto a la venta billetes para dos nuevas circulaciones por sentido de Avlo entre Madrid y Málaga, que circularán los martes y miércoles hasta el 9 de septiembre.

Los viajeros dispondrán de cerca de 747.000 plazas en los trenes de media distancia para facilitar los desplazamientos durante estos días.

Por su parte, la oferta de plazas en los servicios Avant es de cerca de 142.000, lo que supone un incremento del 4,8 % respecto a la operación retorno del año pasado.

En total, Renfe ha proporcionado más de 21,6 millones de plazas para viajar en todos sus trenes de alta velocidad y larga distancia, Avant y en los servicios regionales, entre el 30 de junio y el 15 de septiembre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Talentos Inclusivos Guatemala 5

De A Coruña a Guatemala para compartir experiencias de innovación educativas
Dani Sánchez
El ideal gallego

Renfe ofrece más de 1,1 millones de plazas para retornar de las vacaciones de agosto
EFE
Accidente Bergondo

Herido un conductor tras una colisión frontal en Bergondo
Redacción
Efectivos policiales vigilan a ciudadanos que impiden el acceso a miembros de Cruz Roja para entregar alimentos a los migrantes en la playa del Trampolín, este jueves en Ceuta

Marlaska y el PP llaman a la calma a los ceutíes: "La violencia no es el camino"
EFE