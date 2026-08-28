Renfe ofrece más de 1,1 millones de plazas para retornar de las vacaciones de agosto

La compañía ha dispuesto más de 426.000 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia para esta operación El Ideal Gallego

Renfe ha ofrecido más de 1,1 millones de plazas para viajar entre el viernes 28 de agosto y el lunes 31 de agosto, con motivo de la operación retorno de las vacaciones.

La venta estará disponible en los servicios de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional, según se ha detallado en una nota de prensa difundida este viernes.

La compañía ha dispuesto más de 426.000 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia para esta operación, cuyos principales movimientos se concentran en las llegadas a Madrid y Barcelona, al igual que en los desplazamientos hacia la Comunitat Valenciana, Andalucía y el norte del país.

Además, ha puesto a la venta billetes para dos nuevas circulaciones por sentido de Avlo entre Madrid y Málaga, que circularán los martes y miércoles hasta el 9 de septiembre.

Los viajeros dispondrán de cerca de 747.000 plazas en los trenes de media distancia para facilitar los desplazamientos durante estos días.

Por su parte, la oferta de plazas en los servicios Avant es de cerca de 142.000, lo que supone un incremento del 4,8 % respecto a la operación retorno del año pasado.

En total, Renfe ha proporcionado más de 21,6 millones de plazas para viajar en todos sus trenes de alta velocidad y larga distancia, Avant y en los servicios regionales, entre el 30 de junio y el 15 de septiembre.