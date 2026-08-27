Los carburantes suman ocho semanas al alza y tocan máximos del verano a las puertas de la operación retorno

Una persona echa gasolina en una gasolinera EC

El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su octava subida consecutiva, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta casi el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, tocando así máximos del verano a las puertas de la operación retorno de agosto.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,8% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,861 euros, consolidándose en niveles máximos desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,723 euros, tras encarecerse un 1,55% con respecto a la semana pasada, tocando máximos desde marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estas nuevos subidas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 23,7%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 19,8%.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolidó después de que el pasado 29 de junio el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que supuso una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos a partir del pasado 1 de agosto y, en principio, estaba previsto de cinco céntimos en septiembre, aunque finalmente se elevará a 20 céntimos por litro para el caso del gasóleo a partir del próximo mes debido a la fuerte subida de su precio en julio.

La rebaja en la fiscalidad de los carburantes había llevado a que encadenaran cinco caídas y a que acumularan un descenso de hasta el 11% para el diésel, y a tocar mínimos anuales para la gasolina.

Agosto, uno de los periodos con más desplazamientos

Estos precios al alza de los carburantes coinciden, además, con el mes de agosto, que es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra por el periodo vacacional, con un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De hecho, desde este viernes y hasta la medianoche del próximo lunes 31 de agosto tendrá lugar el ultimo dispositivo especial de tráfico de este verano, con 6,9 millones de desplazamientos previstos con motivo de la operación retorno de las vacaciones de agosto.

De esta manera, tras los encarecimientos en estas ocho últimas semanas, el precio medio del diésel y de la gasolina se quedan así a las puertas de los 1,883 euros y 1,733 euros por litro, respectivamente, que tocaron en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

Llenar el depósito de diésel, casi 25 euros más caro

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 102,35 euros, unos 24,91 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,44 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 94,76 euros, casi 13,5 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,29 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Los precios en España, más baratos que la media europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,941 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,025 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,063 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,119 euros.