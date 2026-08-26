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Economía

Meta acuerda pagar 15.400 millones para resolver el juicio sobre el daño de las redes sociales a adolescentes

El acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años

Europa Press
26/08/2026 17:43
Mark Zuckerberg, uno de los fundadores de Meta, en una comparecencia ante los eurodiputados
Archivo El Ideal Gallego
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Meta ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 18.000 millones de dólares (unos 15.400 millones de euros) y a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria.

La compañía tecnológica ha alcanzado este miércoles un acuerdo con 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidense cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de su redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes.

Según explica en un comunicado, el acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar.

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También contempla el pago de unos 18.000 millones de dólares, que se distribuirá en cuotas anuales a lo largo de un período de diez años. De esa cantidad, el 70% -un total de 12.700 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros)- se entregará a los estados participantes, para la promoción de iniciativas de seguridad juvenil.

El otro 30% -unos 5.300 millones de dólares (4.550 millones de euros)- restante estará vinculado a la participación de YouTube y TikTok en la implementación de medidas de seguridad que limiten el tiempo de uso de los menores y en la aportación de una cantidad equivalente a esa cifra por parte de ambas compañías.

Se trata de una cifra notablemente menor que los 1,4 billones de dólares (1,2 billones de euros) que al inicio del juicio se estimaba que podían reclamar los fiscales generales a Meta y que ya entonces calificó de "descabellada" y sin precedentes. No obstante, el acuerdo necesita la aprobación del juez.

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Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, también ha informado del acuerdo extrajudicial por valor de 16.700 millones de dólares, al incluir la cifra proporcionada de Meta otro acuerdo únicamente con el estado de Texas.

"Nuestra investigación bipartidista ha llegado a una conclusión contundente: Meta ha estado perjudicando a nuestros niños y adolescentes, fomentando la adicción para aumentar las ganancias corporativas. Con la demanda de hoy, marcamos un límite. Debemos proteger a nuestros niños y no cejaremos en esta lucha. Agradezco la colaboración de mis colegas fiscales generales estatales por defender a nuestros niños y exigirle responsabilidades a Meta", ha sostenido Bonta.

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