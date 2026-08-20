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Economía

El Gobierno moviliza 196 millones para formación y empleo en Galicia

Efe
20/08/2026 14:44
Una persona trabaja en una obra
El Ideal Gallego
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El Gobierno de España destina 196.310.273 euros a Galicia para la formación vinculada al empleo y la creación de oportunidades laborales.

Así se acordó en la última Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, según ha detallado este jueves la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota de prensa, en la que indica que del total de los fondos que se transfieren a la Xunta de Galicia, más de 84 millones de euros se destinan a programas relacionados con la formación para el empleo y la recualificación.

En concreto, son cinco partidas diferentes: 49,3 millones son para programas de empleo y formación; 25 millones para formación de personas desempleadas; 8,5 millones para formación de personas ocupadas; 790.000 euros para formación y recualificación y 580.000 euros para acciones formativas relativas a la capacitación de funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social.

La segunda gran área de financiación corresponde a la creación de oportunidades directas de empleo, que concentra 55,2 millones de euros, aunque también habrá fondos para orientación y acompañamiento laboral así como para inclusión social y modernización de los servicios públicos de empleo.

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