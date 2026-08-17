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Economía

Inditex aporta 1,37 millones de euros a Cruz Roja para ayudar a los afectados por el terremoto de Colombia

Europa Press
17/08/2026 17:37
Un hombre muestra el interior de su casa tras el terremoto de Colombia
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EFE
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La compañía Inditex ha contribuido con 5.000 millones de pesos colombianos (1,37 millones de euros) al programa de emergencia para apoyar a la población afectada por el terremoto que sufrió el país el pasado 10 de agosto, como ha dado a conocer la compañía.

El programa, desplegado por la Cruz Roja Colombiana a través de la Cruz Roja Española y en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), se ha puesto en marcha después del seísmo que sacudió el noroeste del país.

Terremoto Colombia

Un español muerto en el terremoto de Colombia

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Esta aportación de Inditex permitirá reforzar la respuesta sanitaria de emergencia y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas afectadas. Del mismo modo, la ayuda se destinará al despliegue de personal especializado y de asistencia sanitaria móvil, así como a la adquisición de equipamiento y suministros médicos necesarios para atender a las personas afectadas.

La contribución permitirá también prestar apoyo psicosocial y poner en marcha medidas destinadas a facilitar el acceso de la población a la atención sanitaria y al agua segura, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes durante la respuesta a la emergencia.

Asimismo, Inditex ha habilitado un canal para las contribuciones monetarias voluntarias de sus empleados en España, que se sumarán a la aportación realizada por la compañía a Cruz Roja Colombiana.

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