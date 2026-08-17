Inditex aporta 1,37 millones de euros a Cruz Roja para ayudar a los afectados por el terremoto de Colombia

Un hombre muestra el interior de su casa tras el terremoto de Colombia EFE

La compañía Inditex ha contribuido con 5.000 millones de pesos colombianos (1,37 millones de euros) al programa de emergencia para apoyar a la población afectada por el terremoto que sufrió el país el pasado 10 de agosto, como ha dado a conocer la compañía.

El programa, desplegado por la Cruz Roja Colombiana a través de la Cruz Roja Española y en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), se ha puesto en marcha después del seísmo que sacudió el noroeste del país.

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Esta aportación de Inditex permitirá reforzar la respuesta sanitaria de emergencia y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas afectadas. Del mismo modo, la ayuda se destinará al despliegue de personal especializado y de asistencia sanitaria móvil, así como a la adquisición de equipamiento y suministros médicos necesarios para atender a las personas afectadas.

La contribución permitirá también prestar apoyo psicosocial y poner en marcha medidas destinadas a facilitar el acceso de la población a la atención sanitaria y al agua segura, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes durante la respuesta a la emergencia.

Asimismo, Inditex ha habilitado un canal para las contribuciones monetarias voluntarias de sus empleados en España, que se sumarán a la aportación realizada por la compañía a Cruz Roja Colombiana.