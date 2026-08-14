El Gobierno autoriza la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

Fotografía de archivo del pasado 17 de diciembre de 2024 que muestra la central nuclear de Almaraz EFE

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030.

Dicha renovación, según la Orden TED/864/2026, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La autorización anterior establecía su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.

La entidad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) solicitó el 30 de octubre de 2025 la ampliación de la vigencia de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.

La decisión del Ministerio se produce después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tuvo entrada el pasado 16 de julio y que consideró favorable la renovación por el periodo solicitado, "siempre que la explotación de la central se ajuste a los límites y condiciones establecidos en el anexo" de la orden.

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El Ministerio señala que la extensión solicitada se limita a unos 31 meses para la Unidad I y 19 meses para la Unidad II y sostiene que esta ampliación "representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español", sin alterar el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear, fijada en 2035.

Asimismo, según la orden, el análisis de sensibilidad realizado estima que la extensión de la explotación de Almaraz supondría en 2030 una reducción del 1,4 % de la generación renovable respecto al escenario contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), mientras que la generación procedente de gas natural en ciclos combinados se reduciría un 7 % respecto a ese mismo escenario.

El Ministerio también recoge que, según Enresa, el incremento del inventario de residuos radiactivos derivado de la extensión será "poco significativo" y no exigirá ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes y en curso.

La orden añade que no se prevé el traslado de costes adicionales a los consumidores ni a los presupuestos generales.

En cuanto al sistema eléctrico, el operador del sistema considera que la disponibilidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 aporta al sistema, aunque "de forma limitada en algunos aspectos", y señala que esta extensión no modifica la necesidad de continuar con las actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y estabilidad del suministro.

La orden establece que la nueva autorización tendrá efectos desde el día siguiente a su notificación a CNAT y será válida para las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030, inclusive.

La explotación deberá ajustarse a los límites y condiciones establecidos por el Ministerio.

La autorización podrá quedar sin efecto si se incumplen esos límites y condiciones, si existen inexactitudes en los datos aportados o discrepancias fundamentales con los criterios en los que se basa su concesión, o si aparecen factores desfavorables para la seguridad nuclear y la protección radiológica que no se conozcan en el momento de la autorización, según recoge el BOE.