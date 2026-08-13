La rebaja fiscal del gasóleo subirá automáticamente a 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio

Un hombre echa gasolina en una gasolinera EFE

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmado este jueves que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida de su precio en el mes de julio.

Según ha explicado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el detalle del IPC de julio publicado hoy por el INE confirma que la subclase del gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta.

La gasolina, cuya subclase registró en julio una variación interanual del 7,3%, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. "El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica", ha subrayado Economía.

El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley.