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Economía

Nuevo hito de Inditex: Berskha desembarca en Estados Unidos con su primera tienda en Miami

El proyecto para este establecimiento plantea una arquitectura de líneas precisas y una selección equilibrada de materiales, según explica la empresa

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/08/2026 15:44
Berskha (Inditex) desembarca en Estados Unidos con su primera tienda en Miami
Berskha (Inditex) desembarca en Estados Unidos con su primera tienda en Miami
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Inditex ha vivido un nuevo hito en su historia. Berskha ha entrado por primera vez en el mercado estadounidense con la apertura de su primera tienda física en en Miami. 

Está situada en Aventura Mall, uno de los centros comerciales más emblemáticos y visitados de la ciudad ubicada en Florida. De este modo, la marca inaugura un establecimiento que reúne las colecciones Berskha, BSK y Man en un espacio abierto, luminoso y contemporáneo. 

2Fachada exterior del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid

Galicia, región exportadora de aluminio y acero

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El proyecto plantea una arquitectura de líneas precisas y una selección equilibrada de materiales, según explica la empresa fundada por Amancio Ortega. "La piedra, la madera y los revestimientos cerámicos se combinan en una paleta reducida que cede el protagonismo al producto y, al mismo tiempo, que aporta personalidad a cada colección", afirma.

Además, la tienda incorpora soluciones tecnológicas orientadas a integrar de forma fluida la experiencia de compra en tienda y online. A través de la plataforma digital de Berskha, los clientes pueden consultar la disponibilidad de artículos, localizar productos dentro de la tienda o navegar digitalmente por su establecimiento de referencia.

También es posible realizar pedidos online y recogerlos en tienda en un plazo aproximado de dos horas, facilitando así una experiencia de compra más ágil y flexible.

La apertura de la primera tienda física de esta marca de Inditex en Estados Unidos se suma a Bershka.com, disponible previamente para los clientes de este mercado. Desde la plataforma online, los usuarios pueden acceder a las colecciones y realizar sus compras con entrega a domicilio y, ahora, también a la tienda.

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