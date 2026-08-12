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Economía

Cerca de tres millones de autónomos podrán emitir sus facturas gratuitamente con una aplicación de la AEAT

Efe
12/08/2026 10:36
Una persona trabaja con su ordenador
EC
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Cerca de tres millones de trabajadores autónomos podrán beneficiarse de la nueva aplicación de facturación desarrollada por la Agencia Tributaria (AEAT) para adaptarse al sistema Verifactu y emitir sus facturas de forma gratuita, sin necesidad de contratar un programa de facturación, según estimaciones de la organización de trabajadores por cuenta propia UPTA, que considera que esta herramienta supondrá "un importante avance para el conjunto del trabajo autónomo en España".

La aplicación está diseñada, fundamentalmente, para autónomos personas físicas y para pequeñas sociedades con un volumen de facturación bajo o medio, es decir, para aquellos pequeños negocios que representan la inmensa mayoría del tejido empresarial español y que hasta ahora podían verse obligados a asumir un coste añadido para adaptarse a las nuevas obligaciones fiscales.

UPTA calcula que la herramienta dará cobertura a cerca del 80% de los autónomos personas físicas y a más del 60% de las pequeñas sociedades, convirtiéndose "en una de las iniciativas públicas de digitalización con mayor impacto sobre el colectivo", ha subrayado en un comunicado.

Esta aplicación permitirá emitir facturas electrónicas de forma gratuita cumpliendo con los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria. Cada factura generará automáticamente un registro conforme al sistema Verifactu, incorporará un código QR para su verificación y garantizará la integridad y trazabilidad de la información remitida a la Administración Tributaria.

"Se trata de una solución especialmente orientada a aquellos profesionales y pequeñas empresas que desarrollan una actividad con necesidades de facturación sencillas y que, hasta ahora, podían verse obligados a contratar un software específico", explican desde UPTA.

La organización ha valorado "muy positivamente" la decisión de la Agencia Tributaria de ofrecer una herramienta pública y gratuita, al considerar que evitará costes innecesarios para millones de pequeños negocios.

No obstante, la organización entiende que la implantación de este nuevo sistema debe ir acompañada de medidas complementarias que faciliten su correcta utilización.

Pide un plan integral de información junto a la aplicación 

En este sentido, UPTA considera imprescindible que la puesta en marcha de la aplicación vaya acompañada de un plan integral de información, formación y acompañamiento dirigido al colectivo de trabajadores autónomos.

La organización entiende que la adaptación a Verifactu no puede limitarse al desarrollo de una herramienta tecnológica, sino que debe ir acompañada de los recursos necesarios para garantizar que todos los profesionales puedan utilizarla con normalidad desde el primer día.

"Resulta incomprensible que la Agencia Tributaria no haya iniciado ya un programa específico de formación dirigido al colectivo. No basta con poner a disposición de los autónomos una aplicación gratuita; es imprescindible ofrecer información clara, formación práctica y asistencia técnica, especialmente para aquellos profesionales que presentan mayores dificultades para adaptarse a las herramientas digitales", ha defendido el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

En su opinión, el éxito de la implantación de Verifactu dependerá, en gran medida, de que la Administración acompañe a los autónomos durante todo el proceso de adaptación y resuelva sus dudas antes de que la obligación entre plenamente en vigor".

El presidente de UPTA considera además que la implantación de Verifactu debe completarse con medidas que garanticen la transparencia en todas las actividades económicas.

"La puesta en marcha de esta herramienta supone un paso muy importante en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Sin embargo, entendemos que el sistema debe ser coherente para todos los profesionales. Aquellos colectivos que, por su régimen fiscal o por las características de su actividad, no estén obligados a utilizar un sistema de facturación como Verifactu deberían realizar obligatoriamente sus cobros y pagos por medios telemáticos", ha apuntado Abad.

En su opinión, si la inmensa mayoría de los trabajadores autónomos va a estar sometida a un sistema que permite un control prácticamente inmediato de su facturación, "no tendría sentido que determinadas actividades profesionales quedasen al margen de mecanismos equivalentes de control".

Por último, desde UPTA se ha hecho un llamamiento a la Agencia Tributaria para que complete todos los trabajos técnicos y organizativos necesarios antes de la implantación definitiva de la herramienta.

"Esperamos que la Agencia Tributaria tenga los deberes hechos cuando la aplicación entre plenamente en funcionamiento. Estamos hablando de una herramienta que podrá ser utilizada por cerca de tres millones de trabajadores autónomos y, por tanto, debe ofrecer todas las garantías de estabilidad, efectividad y eficiencia", ha recalcado Abad.

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