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Economía

Viajar fuera de la UE sin roaming: guía práctica antes de salir de vacaciones

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10/08/2026 13:27
Un turista en una estación de tren
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Dentro de la Unión Europea nos acostumbramos a usar el móvil como en casa, sin pensar dos veces antes de abrir el mapa o mandar una foto por WhatsApp. El problema llega cuando el destino de vacaciones está fuera de esa zona: Marruecos, Estados Unidos, México, Tailandia... y ahí el roaming vuelve a cobrar caro, muchas veces sin que el viajero se dé cuenta hasta que llega la factura.

Repasamos qué hay que tener en cuenta antes de salir de la UE para no encontrarse con sorpresas desagradables. Una de las soluciones que más está ganando terreno entre los gallegos que viajan fuera de Europa es contratar una eSIM Internacional antes de salir de casa, algo que se activa desde el propio móvil sin depender de la cobertura del operador habitual. 

Por qué el roaming deja de ser gratis al salir de la UE

La normativa de "itinerancia como en casa" que eliminó los recargos de roaming solo aplica dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. En cuanto se cruza esa frontera, cada operador aplica sus propias tarifas por minuto, SMS y megabyte, y esas tarifas pueden multiplicar varias veces el coste habitual. Navegar sin haber contratado antes un paquete específico puede salir por varios euros el megabyte, según el destino. 

El fallo más habitual: no revisarlo antes de salir

Mucha gente sube al avión dando por hecho que el móvil "seguirá funcionando igual" y activa los datos apenas aterriza, sin haber mirado antes las condiciones de su operador para ese país. Ahí es donde empieza el problema, porque sin un plan contratado el cobro es por consumo, y algo tan simple como sincronizar fotos o hacer una videollamada puede disparar el gasto sin previo aviso. 

Qué opciones hay para no depender del roaming

 Paquetes de datos del operador habitual

La opción más sencilla suele ser contratar con la propia compañía un bono específico para el país de destino. Es cómodo porque no requiere tocar el móvil, pero conviene comparar precios entre operadores antes de salir, porque las diferencias entre uno y otro pueden ser notables. 

eSIM internacional

La eSIM se ha convertido en una alternativa cada vez más habitual porque se instala directamente desde el móvil, sin necesidad de buscar una tienda al llegar al destino ni manipular ninguna tarjeta física. Se elige un plan de datos según los días de viaje, se activa antes de salir de Galicia y queda lista para funcionar en cuanto se aterriza. Aplicaciones como Saily ofrecen esta opción con planes flexibles según el país y la duración del viaje, lo que resulta práctico para no depender del wifi de hoteles o cafeterías. 

Tarjeta SIM local

Comprar una SIM del país de destino también es una opción, sobre todo para estancias largas. Suele ser barata, aunque implica encontrar un punto de venta y a veces enseñar documentación, algo que consume tiempo que muchos prefieren ahorrarse en los primeros días de vacaciones.

Un detalle antes de instalar cualquier eSIM

No todos los móviles son compatibles con esta tecnología, así que conviene comprobar que el equipo lo soporte antes de descargar ninguna aplicación. La mayoría de los modelos de gama media y alta de los últimos años lo son, pero es mejor verificarlo con unos días de margen y no en el aeropuerto. 

Lo que dice la normativa europea

Como recuerda el portal oficial Your Europe de la Comisión Europea, el roaming sin recargos solo cubre los países de la UE y del Espacio Económico Europeo; fuera de esa zona, cada operador fija sus propias condiciones, por lo que conviene consultarlas con antelación antes de cualquier viaje. 

Lo importante es no dejarlo para el último momento

Ninguna de estas opciones es complicada por separado, pero conviene decidirse por una antes de hacer la maleta. Revisar las condiciones del operador o dejar configurada una eSIM con tiempo evita sustos en la factura y, sobre todo, esa sensación incómoda de quedarse sin cobertura justo al llegar. Herramientas como Saily están pensadas precisamente para eso: resolver la conectividad antes de subir al avión.

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