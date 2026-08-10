Cómo adaptar tu CV a los sectores más demandados en Galicia para 2026

Una mujer consulta un CV

Para adaptar tu currículum al mercado laboral gallego, el primer paso es identificar los sectores que lideran la contratación en la región. Esto te permitirá enfocar estratégicamente tu búsqueda y adaptar tu CV con las palabras clave específicas de tu sector de especialización. Un currículum bien optimizado multiplica tus posibilidades de superar los filtros automáticos y conseguir una entrevista.

El mercado laboral en Galicia está cambiando. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), la demanda de perfiles cualificados sigue creciendo, impulsada principalmente por la digitalización de las empresas y la consolidación de sectores estratégicos como las energías renovables o la industria 4.0. Hay trabajo. El reto está en saber dónde buscarlo y, sobre todo, en presentarte bien.

Enviar el mismo currículum a todas las ofertas es uno de los errores más habituales entre los candidatos. Las empresas y los sistemas informáticos que las ayudan a filtrar candidaturas, buscan perfiles concretos con competencias específicas. Si tu CV no habla su idioma, difícilmente llegará a manos de un reclutador.

En este artículo encontrarás una guía práctica para adaptar tu currículum a los sectores con mayor demanda de empleo en Galicia para 2026. Verás qué perfil buscan, qué habilidades valoran y qué palabras clave debes incluir para destacar desde el primer momento. Además, te explicamos cómo funcionan los filtros automáticos de selección (ATS) y cómo estructurar tu CV para superarlos.

¿Por qué adaptar tu currículum marca la diferencia?

En el mercado laboral actual, la diferencia entre conseguir una entrevista o ser descartado no depende solo de tu experiencia, sino de tu capacidad para superar la primera barrera tecnológica del reclutamiento. Lograrlo depende principalmente de comprender y optimizar tu perfil para los siguientes dos factores clave:

1. El filtro de los sistemas ATS

Antes de que un reclutador vea tu currículum, muchas empresas utilizan un sistema ATS para hacer una primera criba automática. Estas siglas corresponden a Applicant Tracking System, que en español se traduce como sistema de seguimiento de candidatos. Este software escanea los currículums recibidos y los filtra según criterios preestablecidos: palabras clave, estructura, formato y relevancia del perfil.

Según datos compilados por la plataforma A4CV en 2025, a partir del análisis de Greenhouse y Jobscan, tres de cada cuatro currículums enviados a grandes empresas nunca llegan a un reclutador humano porque quedan bloqueados por el ATS antes de que nadie los lea. Además, el 94% de las grandes corporaciones y el 68% de las medianas empresas los tienen implantados.

Esto significa que un currículum bien redactado pero mal adaptado puede quedarse sin respuesta, no por falta de mérito, sino por falta de optimización.

2. El poder de las palabras clave

Los sistemas ATS no leen entre líneas. Buscan términos exactos o muy similares a los que aparecen en la oferta de empleo. Si tú tienes experiencia en "gestión de proyectos" pero la oferta habla de "project management" o "coordinación de equipos", el sistema puede no asociar tu perfil con la vacante.

La solución es sencilla: lee cada oferta con atención, identifica los términos que se repiten y asegúrate de que tu currículum los incluye de forma natural. No se trata de copiar y pegar, sino de usar el mismo vocabulario que utiliza el sector al que te diriges.

¿Cuáles son los sectores con mayor demanda de empleo en Galicia en 2026?

Según el análisis del mercado laboral gallego publicado por la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) en abril de 2026, la digitalización y la transición verde están transformando el empleo en la comunidad.

A continuación, se muestran los sectores clave identificados por la universidad, junto con los perfiles más buscados y una estimación del uso de los sistemas ATS en los procesos de selección de cada sector, con base en los informes globales de adopción tecnológica de Jobscan y SelectSoftware Reviews:

Sector Perfiles más demandados (UIE) Uso estimado de ATS Tecnológico Inteligencia Artificial aplicada, Ciberseguridad, Data Science Muy alto (95% - 98%) Industrial Automoción eléctrica, construcción naval de vanguardia. Gestión de procesos, expertos en Lean Manufacturing Alto (80% - 85%) Logístico Cadena de suministro, expertos en logística internacional Alto (80% - 85%) Energías Renovables Regulación energética, gestión de infraestructuras sostenibles Medio-Alto (75% - 80%) Sanitario Gestión y optimización de recursos clínicos y biotecnología Medio-Alto (70% - 80%) Turismo Gestión de servicios de alto valor añadido y turismo sostenible Medio (50% - 60%)

Cómo adaptar tu currículum a cada sector

A continuación, desglosamos cada sector para que puedas adaptar tu CV paso a paso. Utiliza las competencias y palabras clave que te facilitamos en cada apartado para alinearte con las ofertas de empleo y superar los filtros automáticos:

Tecnológico

Perfil buscado: el Hub de Innovación Digital de Galicia ha generado una demanda de perfiles tecnológicos que supera la oferta disponible. Las empresas no solo buscan programadores: quieren profesionales que sepan interpretar datos y tomar decisiones de negocio a partir de ellos.

Competencias más valoradas:

Inteligencia artificial aplicada y machine learning

Ciberseguridad y gestión de riesgos digitales

Análisis de datos (Data Science, Business Intelligence)

Desarrollo en Python, SQL, JavaScript

Palabras clave recomendadas:

Data Science, machine learning, deep learning

Ciberseguridad, ethical hacking, SIEM

Cloud computing, AWS, Azure, Google Cloud

Agile, Scrum, DevOps

Consejo práctico: si tienes proyectos propios en GitHub o certificaciones de plataformas como Coursera, AWS o Google, inclúyelos. En el sector tecnológico, los proyectos prácticos pesan tanto como los títulos académicos.

Industrial

Perfil buscado: Vigo y A Coruña lideran la transición hacia la industria 4.0, impulsadas por la automoción eléctrica y la construcción naval de vanguardia, con especial relevancia en el polo industrial de Stellantis y los astilleros de Ferrol y la ría viguesa. Las empresas buscan perfiles que combinen conocimiento técnico con capacidad de gestión de procesos.

Competencias más valoradas:

Conocimiento de sistemas de producción y Lean Manufacturing

Control de calidad y normativa ISO

Gestión de proyectos industriales

Manejo de software CAD/CAM y ERP

Palabras clave recomendadas:

Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen

Industria 4.0, automatización, robótica industrial

Control de calidad, ISO 9001, auditoría interna

Cadena de suministro, logística, planificación de producción

Consejo práctico: cuantifica tus logros siempre que puedas. "Reduje el tiempo de ciclo de producción en un 15% aplicando metodología Lean" es mucho más convincente que "experiencia en mejora de procesos."

Logística

Perfil buscado: el auge del comercio electrónico, la distribución alimentaria y la posición de Galicia como puerta atlántica estratégica han convertido a la logística en un motor de empleo imparable. Las grandes empresas gallegas buscan profesionales capaces de optimizar la cadena de suministro, reducir costes de transporte y gestionar la distribución internacional de forma eficiente.

Competencias más valoradas:

Gestión y optimización de la cadena de suministro (Supply Chain)

Planificación de rutas, flotas y almacenamiento (SGA)

Control de inventarios y aprovisionamiento estratégico

Comercio exterior y gestión de aduanas

Palabras clave recomendadas:

Supply Chain Management, distribución capilar, última milla

SGA (Sistema de Gestión de Almacenes), ERP, SAP

Logística internacional, incoterms, tránsitos aduaneros

KPIs de almacén, optimización de stock, Lean Logistics

Consejo práctico: si tienes experiencia manejando software de gestión de almacenes (como SAP o programas SGA específicos), menciónalos de manera muy visible. Las empresas logísticas automatizan casi todo su filtrado buscando nombres de herramientas de software específicas.

Energías renovables

Perfil buscado: Galicia es referencia en España en energía eólica, con una apuesta clave por la eólica marina flotante (floating offshore wind) adaptada a la profundidad de sus aguas, y lidera el desarrollo del hidrógeno verde. El sector busca perfiles que comprendan tanto la parte técnica como el marco regulatorio del sector energético.

Competencias más valoradas:

Ingeniería eléctrica o industrial con especialización en renovables

Conocimiento de regulación energética española y europea

Gestión de proyectos de infraestructuras

Mantenimiento de instalaciones eólicas o solares

Palabras clave recomendadas:

Energía eólica, eólica marina, offshore

Hidrógeno verde, almacenamiento energético

REE, OMIE, regulación CNMC

O&M (operación y mantenimiento), SCADA

Consejo práctico: menciona en tu perfil cualquier proyecto en el que hayas trabajado con energías renovables, aunque sea en prácticas. Si tienes conocimiento de la normativa de seguridad en instalaciones eléctricas (como el REBT), inclúyelo explícitamente.

Sanitario

Perfil buscado: el envejecimiento de la población gallega ha convertido al sector sociosanitario en uno de los motores de empleo más estables de la comunidad. No solo faltan clínicos, se buscan gestores capaces de coordinar recursos y optimizar la atención a personas en situación de dependencia.

Competencias más valoradas:

Atención a personas en situación de dependencia

Primeros auxilios y protocolos de emergencia

Habilidades de comunicación empática

Gestión de equipos en entornos sociosanitarios

Palabras clave recomendadas:

Atención sociosanitaria, gerontología, dependencia

Trabajo social, intervención comunitaria

Gestión de casos, coordinación de recursos

Grado de dependencia en Galicia

Ley de Dependencia

Certificado de profesionalidad

Consejo práctico: si tienes formación como técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) o grado en trabajo social, destácala en tu perfil personal y en la sección de Educación de tu CV. Añade también los cursos de especialización en este sector. La formación continua es un diferenciador real.

Turismo

Perfil buscado: Galicia ha consolidado un modelo turístico experiencial y sostenible que va mucho más allá de la temporada estival. Las empresas del sector buscan perfiles capaces de gestionar la experiencia del cliente en todas sus dimensiones, con orientación al detalle y habilidades comunicativas.

Competencias más valoradas:

Atención al cliente y gestión de quejas

Idiomas (especialmente el inglés y portugués)

Conocimiento de plataformas de reservas como Booking o TripAdvisor

Gestión de equipos en entornos de alta presión

Palabras clave para incluir en tu currículum para el sector turístico en Galicia:

Gestión hotelera, front office, revenue management

Turismo sostenible, turismo experiencial

Atención al cliente, fidelización, CRM

Check-in, check-out, PMS (Property Management System)

Consejo práctico: en la sección de Experiencia Laboral de tu currículum, menciona resultados concretos. En lugar de "atención al cliente" escribe "Gestión del servicio de atención al cliente logrando elevar la valoración media del hotel en Booking de 8.8 a 9.2 en un año".

Agroalimentario

Perfil buscado: el sector agroalimentario gallego, con referentes como el marisco, el vino o los productos lácteos, busca perfiles que combinen conocimiento técnico con visión comercial y de calidad. La apertura a nuevos mercados internacionales impulsa la demanda de profesionales con experiencia en procesos de exportación.

Competencias más valoradas:

Control de calidad y trazabilidad alimentaria

Normativa de seguridad alimentaria (APPCC, ISO 22000)

Gestión de exportaciones y comercio internacional

Conocimiento del sector lácteo, pesquero o vitivinícola

Palabras clave recomendadas:

APPCC, ISO 22000, trazabilidad

Control de calidad, auditoría alimentaria

Exportación, mercados internacionales, Incoterms

Industria láctea, acuicultura, sector vinícola gallego

Consejo práctico: si has trabajado con marcas de calidad como Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), menciónalo. Es un valor muy reconocido por las empresas del sector.

Errores comunes al adaptar el currículum y cómo evitarlos

Conocer los sectores que más contratan en Galicia es solo el primer paso. También hay que saber qué no hacer:

Usar el mismo currículum para todas las ofertas: cada candidatura merece una versión adaptada. No hace falta reescribir todo, basta con ajustar el perfil profesional y las palabras clave según el puesto.

No incluir palabras clave del sector o de la oferta: si el ATS no las encuentra, tu CV quedará descartado antes de que lo lea nadie.

Dar más protagonismo a las responsabilidades que a los logros: en lugar de listar tareas, describe resultados. Los reclutadores quieren saber qué conseguiste, no solo qué hiciste.

Ignorar el formato adecuado: según el análisis de Jobscan sobre ocho sistemas ATS principales (2025), los diseños con múltiples columnas tienen una tasa de error un 43% mayor que los de columna única. Un currículum bien estructurado y limpio es más fácil de leer tanto para los reclutadores como para los sistemas automáticos.

Da el siguiente paso con un CV bien adaptado

El mercado laboral gallego tiene demanda real en sectores con proyección a largo plazo. La clave está en presentarte con un currículum que hable el idioma de cada sector: con las competencias adecuadas, las palabras clave correctas y un formato que no quede bloqueado en el primer filtro.

Si no sabes por dónde empezar o quieres asegurarte de que tu currículum supera los filtros de los sistemas ATS, un creador de currículum puede facilitar el proceso. Estas herramientas permiten crear un currículum bien estructurado utilizando plantillas compatibles con los principales sistemas de selección automática, además de personalizar cada sección según el puesto o sector al que aspiras. Mantener tu currículum actualizado y adaptado a cada oferta puede aumentar tus posibilidades de avanzar en el proceso de selección.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los sectores con más empleo en Galicia en 2026?

Según el análisis publicado por la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) en 2026, los sectores con mayor demanda de empleo en Galicia son: tecnología, industria, logística, energías renovables, sector sanitario y turismo. Todos ellos presentan una demanda sostenida de perfiles cualificados impulsada por la digitalización y la transición energética.

¿Cómo sé si mi currículum supera los filtros ATS?

Revisa que tu currículum esté en un formato limpio y de una sola columna, sin tablas, gráficos ni datos importantes metidos en el encabezado. Incluye las palabras clave que aparecen en la oferta de empleo a la que aplicas y evita tipos de letra demasiado decorativos que el sistema no pueda descifrar. Los ejemplos de CV son una gran opción para esto, ya que generan documentos ya optimizados y listos para superar los principales sistemas de seguimiento de candidatos.

¿Necesito un currículum diferente para cada oferta de empleo?

No hace falta reescribir tu currículum desde cero para cada oferta. El método más rápido y eficiente es crear un CV maestro o currículum base que contenga todo tu historial detallado. A partir de ese documento único, solo tendrás que seleccionar y copiar la información, las palabras clave y las competencias que mejor se adapten al puesto concreto antes de enviar tu candidatura.

¿Cuánto tiempo lleva adaptar el currículum a cada sector?

Si partes de un currículum maestro bien estructurado, adaptar el perfil profesional y las palabras clave a un sector concreto puede llevar entre 15 y 30 minutos por candidatura. La inversión vale la pena. Un currículum personalizado tiene muchas más probabilidades de superar los filtros automáticos que uno genérico.

¿Qué palabras clave son más importantes para el currículum en Galicia?

Depende de tu sector de especialización. En tecnología se buscan términos como Data Science o ciberseguridad; en industria, Lean Manufacturing; en logística, Supply Chain; en renovables, eólica marina o hidrógeno verde; en sanidad, TCAE o atención sociosanitaria; y en turismo, gestión hotelera. La regla de oro es leer cada oferta de empleo con atención e incluir en tu CV los términos técnicos que más se repitan.