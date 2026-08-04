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Economía

El paro registra una subida "atípica" en julio con 1.554 desempleados más en Galicia

Ep
04/08/2026 12:11
Un trabajador en una obra
Archivo El Ideal Gallego
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El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.554 personas en julio en Galicia, en relación al mes de junio, lo que supone un 1,47% más, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que explica que esta subida "atípica" (contabilizada también en toda España) responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

De esta manera, en los últimos 12 meses Galicia contabilizó 536 parados menos, un 0,5% menos en relación a julio de 2025.

Por provincias, todas han incrementado su número de parados en el último mes, con A Coruña a la cabeza con 585 desempleados más, seguida de Pontevedra, con 450; Ourense, con 317, y Lugo, con 202.

En el último año, solo Pontevedra (-1.053) y A Coruña (-60) vieron caer el número de desempleados, mientras que Lugo (+352) y Ourense (+225) los aumentaron.

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Del total de parados en Galicia, el 59,2% era mujer y un 4,1% era menor de 25 años.

Además, 2.945 correspondía al sector de la agricultura; 10.015, al de la industria; 6.279, a la construcción, y 76.415, a los servicios. Por su parte, unos 11.668 parados no habían tenido un trabajo previo.

De estos sectores, el único que redujo el desempleo en julio fue la agricultura, con 104 parados menos. Por su parte, los servicios impulsaron el paro con 1.046 más.

A nivel nacional, el paro registrado subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%). Tras la subida de julio, el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

No obstante, el aumento del desempleo registrado el mes pasado es el más alto desde julio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera y la subida fue de más de 36.400 parados. Desde entonces, y excluyendo el año presente, el paro solo ha aumentado en el mes de julio en una ocasión, 2022, cuando se incrementó en 3.230.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha disminuido en 26 ocasiones en el mes de julio y ha subido en cinco (2005, 2007, 2008, 2022 y 2026). El mayor descenso fue en julio de 2021, tras la crisis de la Covid-19, cuando disminuyó en 197.841 parados. En julio del año pasado cayó en 1.357 personas, la caída menos acusada desde 2002.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en 18.249 personas en julio.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 93.107 personas, lo que supone un 3,87% menos, con un retroceso del paro femenino de 63.967 mujeres (-4,38%) y una caída del desempleo masculino de 29.140 varones (-3,08%).

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