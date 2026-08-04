Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos

Ep
04/08/2026 14:43
El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, toca por primera vez en su historia los 20.000 puntos y ha alcanzado un máximo intradía en los 20.037,3 enteros, pierde fuelle y cotiza plano.
Pantallas en la Bolsa de Madrid este martes
EFE/ Altea Tejido
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ibex 35 ha abierto la sesión bursátil de este martes con una subida del 0,09%, lo que le ha permitido conquistar por primera vez la histórica cota psicológica de los 20.000 puntos.

Minutos después del arranque de la jornada, la Bolsa de Madrid ha aumentado su impulso al 0,27%, para hacerse de forma holgada con los 20.036,9 puntos.

El selectivo español ya había cerrado este lunes en un nuevo máximo, tras avanzar un 1,01% hasta los 19.982,6 puntos, pese a que todavía persisten incertidumbres en el ámbito geopolítico.

En la jornada de este martes, los inversores seguirán pendientes de Oriente Próximo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugierese ayer que el estrecho de Ormuz podría estar abierto hoy mismo, tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero, algo que desde Teherán ya han descartado.

El inquilino de la Casa Blanca apuntó en declaraciones a la prensa que la apertura del citado paso podría tener lugar "literalmente" hoy y preguntado por el resultado de esas supuestos contactos con el país asiático dijo que "se resolverá rápidamente, sea cual sea el resultado".

En este contexto, la cotización del barril de Brent, referencia para el Viejo Continente, se mantenía en los 84,73 dólares tras subir un 1,15%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se situaba en los 80,75 dólares, con un alza del 0,51%.

En el plano empresarial español, Tussen de Grachten BV ha colocado con éxito, mediante un proceso de 'bookbuilding' acelerado, aproximadamente 1,65 millones de acciones de Acciona --equivalentes al 3% de su capital-- a 217,9 euros por título, por unos 359 millones de euros y con un descuento del 5,7% sobre el cierre de este lunes (231,2 euros).

De este modo, la sociedad radicada en Países Bajos a través de la cual la rama Entrecanales Franco ha reducido su participación en el capital de Acciona del 29,02% al 26% iguala así la posición de control de Wit Europese Investering (WEI), la firma con la que la otra rama de la familia, los Entrecanales Domecq, controla otro 26% de las acciones.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Sacyr, con una subida del 1,6% y ACS, con un alza del 1,45%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acciona (-6,83%), Telefónica (-0,63%) y Acciona Energía (-0,56%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión, con subidas en Milán (0,65%), Fráncfort (0,58%), París (0,55%) y Londres (0,36%).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,584%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1506 dólares.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Las montañas de nubes del Orzán

La Aemet empezará a informar el 7 de agosto sobre el tiempo que hará el día del eclipse
EP
Gallego, Lorenzo y Pérez, esta mañana en rueda de prensa

Miguel Lorenzo promete encerrarse con los ministros para que cumplan con A Coruña
Redacción
Fernando Grande-Marlaska, tras asistir a la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis migratoria ocurrida en Ceuta

Marlaska insiste en que no hubo "ningún informe" ni "ningún aviso" de inteligencia sobre Ceuta
EFE
La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo. EFE/Policía Municipal de Benidorm // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Dejan una urna con cenizas en la taquilla del súper mientras hacían obras porque era "un lugar seguro"
EFE