El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos

Pantallas en la Bolsa de Madrid este martes EFE/ Altea Tejido

El Ibex 35 ha abierto la sesión bursátil de este martes con una subida del 0,09%, lo que le ha permitido conquistar por primera vez la histórica cota psicológica de los 20.000 puntos.

Minutos después del arranque de la jornada, la Bolsa de Madrid ha aumentado su impulso al 0,27%, para hacerse de forma holgada con los 20.036,9 puntos.

El selectivo español ya había cerrado este lunes en un nuevo máximo, tras avanzar un 1,01% hasta los 19.982,6 puntos, pese a que todavía persisten incertidumbres en el ámbito geopolítico.

En la jornada de este martes, los inversores seguirán pendientes de Oriente Próximo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugierese ayer que el estrecho de Ormuz podría estar abierto hoy mismo, tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero, algo que desde Teherán ya han descartado.

El inquilino de la Casa Blanca apuntó en declaraciones a la prensa que la apertura del citado paso podría tener lugar "literalmente" hoy y preguntado por el resultado de esas supuestos contactos con el país asiático dijo que "se resolverá rápidamente, sea cual sea el resultado".

En este contexto, la cotización del barril de Brent, referencia para el Viejo Continente, se mantenía en los 84,73 dólares tras subir un 1,15%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se situaba en los 80,75 dólares, con un alza del 0,51%.

En el plano empresarial español, Tussen de Grachten BV ha colocado con éxito, mediante un proceso de 'bookbuilding' acelerado, aproximadamente 1,65 millones de acciones de Acciona --equivalentes al 3% de su capital-- a 217,9 euros por título, por unos 359 millones de euros y con un descuento del 5,7% sobre el cierre de este lunes (231,2 euros).

De este modo, la sociedad radicada en Países Bajos a través de la cual la rama Entrecanales Franco ha reducido su participación en el capital de Acciona del 29,02% al 26% iguala así la posición de control de Wit Europese Investering (WEI), la firma con la que la otra rama de la familia, los Entrecanales Domecq, controla otro 26% de las acciones.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Sacyr, con una subida del 1,6% y ACS, con un alza del 1,45%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acciona (-6,83%), Telefónica (-0,63%) y Acciona Energía (-0,56%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión, con subidas en Milán (0,65%), Fráncfort (0,58%), París (0,55%) y Londres (0,36%).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,584%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1506 dólares.