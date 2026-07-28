Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

La tasa de paro juvenil cae al 23,77% pese a sumar 19.600 desempleados

Efe
28/07/2026 11:17
Un joven trabajador en una obra
Un joven trabajador en una obra
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La tasa de paro entre los menores de 25 años se situó en el segundo trimestre en el 23,77 %, 0,77 puntos por debajo de la del primer trimestre, a pesar de sumar en números absolutos 19.600 jóvenes desempleados, de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fijan un total de 460.000 menores de 25 años en situación de desempleo, frente a los 440.400 del primer trimestre.

El aumento se ha producido en la franja de 16 a 19 años, con 33.800 desempleados más, hasta 145.700, mientras que en la franja de 20 a 24 años el paro ha disminuido en 14.200 personas, hasta 314.300.

Una oficina de empleo ubicada en A Coruña

El paro desciende en A Coruña y su comarca en un junio positivo

Más información

Melilla y Ceuta presentan las mayores tasas de desempleo juvenil, con un 80,18 y un 47,55 %, respectivamente, seguidas de Andalucía (30,91 %), mientras que Cataluña registra la más baja, con un 16,05 %.

En el segundo trimestre, la tasa de paro bajó en Andalucía, Baleares, Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja y Ceuta pero subió en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y Melilla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

KIMAK pone el sello gallego al primer café de Karl Lagerfeld

KIMAK pone el sello gallego al primer café de Karl Lagerfeld
Contenido Patrocinado
La plaza de María Pita abarrotada con cruceristas en las terrazas

Los sindicatos no descartan una huelga el día del eclipse en la hostelería de A Coruña
Redacción
Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

Denuncian que el Gobierno impide ver el interior del pazo de Meirás mientras que los herederos de Franco sí lo permitían
EFE
Un joven trabajador en una obra

La tasa de paro juvenil cae al 23,77% pese a sumar 19.600 desempleados
EFE