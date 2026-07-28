La tasa de paro juvenil cae al 23,77% pese a sumar 19.600 desempleados

Un joven trabajador en una obra EFE

La tasa de paro entre los menores de 25 años se situó en el segundo trimestre en el 23,77 %, 0,77 puntos por debajo de la del primer trimestre, a pesar de sumar en números absolutos 19.600 jóvenes desempleados, de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fijan un total de 460.000 menores de 25 años en situación de desempleo, frente a los 440.400 del primer trimestre.

El aumento se ha producido en la franja de 16 a 19 años, con 33.800 desempleados más, hasta 145.700, mientras que en la franja de 20 a 24 años el paro ha disminuido en 14.200 personas, hasta 314.300.

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Melilla y Ceuta presentan las mayores tasas de desempleo juvenil, con un 80,18 y un 47,55 %, respectivamente, seguidas de Andalucía (30,91 %), mientras que Cataluña registra la más baja, con un 16,05 %.

En el segundo trimestre, la tasa de paro bajó en Andalucía, Baleares, Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja y Ceuta pero subió en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y Melilla.