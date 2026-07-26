La Romería Internacional de Abanca celebra su décimo aniversario en el monasterio de San Clodio con 350 invitados

Algunos de los invitados de la Romería de Abanca Cedida

Abanca celebró este domingo la décima edición de su Romería Internacional en el Monasterio de San Clodio en Leiro (Ourense). Una cita ya tradicional que cada verano organiza la entidad financiera en un espacio monumental de Galicia y que en esta ocasión ha reunido a cerca de 350 invitados procedentes de doce países de Europa y América.

El evento "contribuye a reforzar los vínculos con sus clientes no residentes, que habitualmente aprovechan esta época del año para trasladarse desde sus lugares de residencia a Galicia", explican desde la entidad.

Esta edición de la Romería Internacional de Abanca ha estado encabezada por el presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet Rodríguez y el consejero delegado, Francisco Botas, además del consejero Pedro López, el director general de Negocio Internacional, Alfonso Caruana o el director general Comercial, Gabriel González Eiroa.

También han asistido al evento representantes políticos como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor; o el secretario xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez.

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El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, reivindicó en su discurso la relevancia de la Romería Internacional, que tras diez ediciones se ha consolidado "como un evento social y económico imprescindible en la agenda del verano en Galicia y capaz de reunir a cientos de personas procedentes de distintos países". El presidente de la entidad financiera también puso en valor la importancia de contar con empresas capaces de adaptarse a las exigencias del mercado con eficacia, pero también próximas con la realidad de su territorio. “Muchos de nosotros tenemos en común historias de emigración, creación de empresas y gestión en ambientes de particular hostilidad. Ninguno es ajeno a la experiencia y beneficios de persistir. La respuesta habla de lo profundas que son nuestras raíces en las prácticas de la solidaridad y la responsabilidad, que con tanta insistencia promovemos en Abanca. Me alegra pensar que nos define la empatía hacia los demás y que nos importa el mundo que nos rodea”, expresó.

Escotet también aprovechó su intervención para hacer balance de “doce meses complejos pero marcados por logros significativos y por desafíos que nos pusieron a prueba”.

Juan Carlos Escotet quiso también mencionar la relevancia y el avance de la inteligencia artificial, que en Abanca está ya transformando “todos nuestros procesos” y que nos deja “una certeza: las organizaciones necesitan un plan estratégico claro, con horizontes definidos”. El presidente de Abanca dedicó durante su intervención unas palabras de aliento y solidaridad con el pueblo de Venezuela, y de apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos por los terremotos del pasado mes de junio.