La UE valora que el nuevo arancel de EEUU respete el pacto de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa este viernes en la Casa Blanca Samuel Corum (Efe)

La Comisión Europea (CE) “valora positivamente” que el nuevo arancel del 10% a las importaciones de la Unión Europea (UE) impuesto por Estados Unidos (EEUU) respete el acuerdo logrado entre ambos el año pasado, que fija un techo general del 15% para esos gravámenes.

La medida adoptada por el Gobierno de Donald Trump establece un tipo arancelario global del 10% para la UE y restablece las exenciones arancelarias adicionales, como las aplicables al corcho y a los diamantes, que se suman a las existentes para aeronaves y sus componentes, medicamentos genéricos y principios activos, precisó el portavoz de la CE Olof Gill.

“La UE valora positivamente que este resultado se ajuste a los compromisos arancelarios de EEUU acordados en la Declaración Conjunta entre UE y EEUU”, añadió y señaló que, para la UE, esto “aporta un impulso positivo para seguir explorando nuevas exenciones arancelarias y profundizar en la cooperación en una amplia gama de temas”, incluidas las materias primas críticas, la seguridad económica, la inteligente artificial y las cuestiones digitales.

EEUU aprobó nuevos gravámenes de entre el 10%y el 12,5% para 80 países para sustituir el arancel global temporal del 10% impuesto en febrero, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase la base legal para imponer la mayoría de sus anteriores tasas globales, que expiró este viernes.

Washington justificó la nueva medida en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 con el pretexto de luchar contra el trabajo forzado. Justificación que Bruselas cuestiona porque “la UE ya cuenta con reglas sólidas sobre el trabajo forzado”, dijo la portavoz principal de la CE, Paula Pinho.

“Rechazamos completamente la noción de que se pueda considerar que la UE contribuye al problema global del trabajo forzado”, continuó.

La CE recordó que la UE cumplió su parte del acuerdo con Washington, puesto que sus compromisos arancelarios entraron en vigor el 1 de julio de 2026, y señaló que “espera que EEUU siga respetando los términos” del mismo.

“Esto resulta esencial para seguir aportando a nuestros mercados la estabilidad que necesitan”, dijo. El acuerdo prevé que los aranceles impuestos por Washington a la UE se sitúen en general en un máximo del 15%, a cambio de que esta permita a EEUU exportar sus bienes industriales a los Veintisiete libres de tasas.

No obstante, Trump amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a la UE tras la multa que Bruselas anunció contra Google por infringir la Ley de Mercados Digitales del bloque. “La UE pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente”, escribió Trump en su red Truth Social.