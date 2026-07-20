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Economía

La bombona de butano subirá este martes hasta los 17,83 euros

Efe
20/07/2026 10:04
Fotografía de un repartidor de butano
El Ideal Gallego
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El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilos subirá a partir de mañana martes casi un 5 %, hasta los 17,83 euros, debido, entre otras razones, al fin de la reducción temporal del IVA del 21 al 10 % y al encarecimiento de los fletes, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes de cada mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste que alcance la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar, entre otras cosas, como el precio de venta o la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5 %, y el posible exceso o defecto de precio se acumulan para su aplicación en posteriores revisiones.

En esta última revisión, la subida tiene en cuenta, además del final de la reducción temporal del IVA al 10 % y la nueva reducción temporal del impuesto sobre hidrocarburos de 3,75 euros por tonelada, el recorte de la cotización de las materias primas (-33,35 %) y un fuerte aumento del coste de los fletes (+51,88 %), así como la depreciación del euro frente al dólar (-0,32 %).

En el caso de no haberse aplicado el límite del 5 % al alza o a la baja en la revisión bimestral ni las medidas fiscales, el precio máximo de venta al público máximo habría ascendido a 18 euros.

Esto significa que se ha generado un déficit que tendrá que recuperase en sucesivas revisiones de la tarifa regulada, dentro del citado margen del 5 %.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de distintas capacidades de GLP, cuyo consumo ha caído más del 12 % desde 2021.

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