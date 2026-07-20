Fábrica de Profand en Cambre Quintana

El Grupo Profand, proveedor destacado de Mercadona, ya tiene luz verde para poner en marcha un ambicioso plan de expansión y modernización de sus instalaciones ubicadas en el polígono de Espíritu Santo, en el municipio de Cambre.

La Xunta de Galicia ha aprobado la declaración de impacto ambiental de esta iniciativa, que busca fortalecer su posición competitiva en el sector de productos del mar con un incremento de su “capacidad productiva” futura, tal y como recoge la propuesta elaborada por la empresa.

Profand impulsa la producción de su fábrica de Cambre, con la meta de llegar a 218 toneladas al día Más información

La Consellería de Medio Ambiente concluye que el proyecto es "ambientalmente viable" siempre que, además de lo establecido en el estudio de impacto ambiental y en la demás documentación evaluada, se cumplan las condiciones y el programa de seguimiento ambiental detallados a lo largo de este documento.

Dado que esta actividad tiene el potencial de generar olores, el Gobierno gallego señala que estos deben monitorizarse "conforme al plan de vigilancia ambiental" para verificar que no se produzcan "efectos adversos para la salud pública". "En caso de producirse algún impacto, deberán implementarse medidas correctivas para garantizar que no surjan tales efectos", afirma.

Además, indica que, por lo general, el promotor del proyecto debe cumplir con "buenas prácticas ambientales" durante la ejecución del mismo. "En consecuencia, se deberá informar a todo el personal del emplazamiento sobre las medidas ambientales que deben adoptarse u observarse para prevenir impactos y daños derivados de la ejecución del proyecto", asegura.

Ampliación

La clave de esta iniciativa reside en el notable incremento de la actividad industrial de la planta. Actualmente, la factoría mantiene una capacidad de producción cercana a las 75 toneladas diarias. Con la implementación de las nuevas mejoras y líneas de procesado, la compañía prevé elevar esta cifra hasta las 218 toneladas al día.

Esta factoría elabora en la actualidad cefalópodos (como el pulpo), crustáceos y pescados refrigerados y congelados. En el futuro se sumará la elaboración de crustáceos cocidos refrigerados.

Para dar soporte a este nuevo volumen de producción, la factoría integrará tecnologías de vanguardia, con una nueva planta de cocción y la instalación de tres calderas de generación de vapor alimentadas por gas natural, esenciales para la nueva línea de crustáceos.

La fábrica incorporará dos nuevas líneas de envasado, con las que se aplicará una técnica que sustituye el aire del envase por una mezcla de gases diseñada para prolongar la vida útil y frescura del producto sin perder sus propiedades.

Grupo Profand es una multinacional gallega del sector pesquero, especializada en la captura, acuicultura, procesado y comercialización de productos del mar. Es un proveedor destacado de Mercadona. Esta empresa adquirió la planta de Cambre a la histórica empresa herculina Isidro de la Cal, ya desaparecida. 