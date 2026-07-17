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Economía

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes desde este martes

Efe
17/07/2026 11:05
Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla
El Ideal Gallego
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Los perros de hasta 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños tanto en los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de servicio público (Avant y Media Distancia) desde el próximo 21 de julio.

Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla y el recargo será de 40 euros para los servicios comerciales, mientras que en los trenes de servicio público se establecerá la tarifa general, según ha anunciado este viernes Renfe, que se convierte en el único operador ferroviario en España que permite esta medida.

Con esta iniciativa, que entrará en vigor coincidiendo con el día mundial del perro, se amplía el servicio, que hasta ahora solo estaba disponible en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios (desde 2022 en los corredores Madrid-Zaragoza-Barcelona y Madrid-Málaga, y posteriormente, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada), a prácticamente todo el territorio nacional.

Además de poder viajar con la mascota de gran tamaño en todos los trayectos, este modelo también ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del viaje. En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos, que se ubicarán en el coche 'pet friendly'.

Con este nuevo sistema, Renfe también simplifica el proceso de compra, así como la documentación del perro que se debe presentar en los controles de acceso a bordo de los trenes AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity y Avant. Los billetes se podrán adquirir en la web y aplicación de Renfe, y en agencias presenciales y virtuales.

Al comprar el billete, una huella de perro identificará los trenes que admiten mascotas sin transportín. El dueño debe comprar un billete y un complemento de perro hasta 40 kilos y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

El complemento de plaza para el viaje del can es de 40 euros para los AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Por su parte, en servicios Avant y Media Distancia, se establece la tarifa general. 24 horas antes del viaje, el dueño recibirá un correo recordándole las condiciones y recomendaciones del viaje.

Quedan excluidos los perros menores de un año, si son de raza potencialmente peligrosa, o cuando se trate de hembras en celo.

Tampoco se podrá viajar con estas mascotas en los trenes con enlace, en trenes con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas (plazas en trenes comerciales, como AVE, Avlo o Alvia, que se habilitan puntualmente para ser vendidas a precio de servicio público, como Avant o Media Distancia).

Viaje junto a sus dueños

Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque del tren.

El dueño deberá viajar con la documentación oficial en regla: cartilla de vacunación actualizada, o el pasaporte europeo para animales de compañía, y un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor).

En el control de acceso a los trenes de servicios comerciales y en Avant se hará entrega de un kit de viaje compuesto por una funda de asiento y una alfombrilla para el perro, que el dueño deberá colocar y retirar cuando finalice su viaje.

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