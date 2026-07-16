Repsol ofrece ahorros fines de semana de verano con descuentos de hasta 45 céntimos por litro de combustible

Gasolinera EFE

Repsol ha lanzado una nueva campaña con la que duplicará el ahorro en combustible de sus clientes durante los fines de semana de este verano, permitiéndoles acumular descuentos de hasta 45 céntimos de euro por litro.

En concreto, la iniciativa estará disponible desde el próximo 17 de julio hasta el 30 de agosto, coincidiendo con uno de los periodos de mayor movilidad por carretera de todo el año, según informó la compañía.

Para beneficiarse de esta promoción, los usuarios deberán utilizar Waylet, la aplicación de pago y movilidad de la energética, al repostar en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio que Repsol tiene distribuidas por toda España.

El ahorro final acumulado por cada cliente se calculará de manera personalizada y dependerá directamente de las energías y servicios que tengan contratados con la compañía, así como de las ventajas asociadas a la nueva Tarjeta Waylet.

Con esta acción, el grupo indicó que "refuerza su compromiso de acompañar a sus clientes durante los desplazamientos estivales, ofreciendo nuevas oportunidades de ahorro en una época del año marcada por el incremento de los viajes por carretera".

Además, la petrolera ofrece una vía de ahorro a los consumidores en un momento en que el precio de los carburantes ha vuelto a repuntar después de que decayera desde principios de este mes la rebaja del IVA al 10% que se venía aplicando desde marzo con la aprobación del primer paquete de medidas anticrisis del Gobierno para hacer frente al impacto por el conflicto en Irán.

La campaña se enmarca en el ecosistema de ahorro de Repsol, apoyado en su oferta de soluciones energéticas, que integran combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica.

La energética dirigida por Josu Jon Imaz destacó que "esta propuesta multienergética permite a los clientes acumular ahorro en sus consumos energéticos y beneficiarse de la comodidad de contar con un único proveedor capaz de cubrir sus necesidades de energía".