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Economía

¿Cuáles son los alimentos que más se han encarecido en España?

Efe
15/07/2026 11:38
Un hombre hace la compra en un supermercado
Un hombre hace la compra en un supermercado
EFE
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Los huevos continúan un mes más liderando el encarecimiento de la cesta de la compra, con un aumento anual del 14,1 % en junio, aunque en la comparativa mensual sólo han subido dos décimas, mientras el IPC general de alimentos se ha incrementado el 1,9 % anual y el 0,1 % mensual.

Así lo refleja el índice de precios de consumo (IPC) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha confirmado que este índice se ha mantenido en el 3,2 % interanual, pese al incremento del IVA del gas y la electricidad al 21 %.

En la categoría alimentaria, también han destacado las subidas anuales de la carne de vacuno (+11 %), del pescado (+8,8 %) y de la carne de ovino (+6,8 %).

En el último año sólo se han abaratado las frutas frescas (-3,6 %), el azúcar (-3,2 %) y la carne de porcino (-1,0 %).

En cuanto a la comparativa mensual, sobresale la subida de las frutas frescas (+4,0 %) y de las patatas (+2,6 %).

Por contra, las rúbricas alimentarias que más se han abaratado en los últimos 30 días han sido las legumbres y hortalizas frescas (-3,9 %) y el azúcar (-1,1 %).

En lo que va de año, destaca la subida de las frutas (11,5 %) mientras en el lado contrario se sitúa el azúcar (-3,6 %).

Por otro lado, la categoría de bebidas alcohólicas y tabaco ha repuntado un 3 % anual, mientras que en el último mes su IPC se ha reducido una décima y desde enero se ha encarecido el 1,9 %.

PRECIOS DE ALIMENTACIÓN DE JUNIO DE 2026
RÚBRICASVariación mensual %Variación desde enero %Variación anual %
Cereales y derivados-0,1 -0,30,1
Pan0,10,90,9
Carne de vacuno-0,12,311,0
Carne de ovino  0,1-1,36,8
Carne de porcino  0,0-1,1-1,0
Carne de ave 0,00,52,5
Otras carnes0,00,93,3
Pescado fresco y congelado -0,61,18,8
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,12,62,9
Huevos 0,20,214,1
Leche -0,2-1,10,5
Productos lácteos  0,0-0,31,1
Aceites y grasas  -0,31,32,2
Frutas frescas  4,011,5-3,6
Frutas en conserva y frutos secos -0,2-0,91,2

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,3% en junio en Galicia, tras incrementarse en un 0,5% en relación a mayo, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone una décima más que la media nacional, ya que en el total de España los precios subieron un 3,2% en el sexto mes del año, manteniendo su tasa interanual.

Precios de las frutas en un establecimiento en Toledo

El IPC se mantiene en junio en el 3,2% y la inflación subyacente se modera al 2,9%

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Los alimentos y bebidas no alcohólicas vieron crecer su coste en junio en Galicia un 3,1%, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron un 2,9%.

Fueron la vivienda (+6,2%) y el transporte (+5,1%) los productos básicos que más incrementaron su coste, mientras que los muebles crecieron un 1,3% y la sanidad, un 2,3%.

Las actividades recreativas, deporte y cultura (+2,5%); la educación (+2,7%); los restaurantes y alojamientos (+3,4%); los seguros y servicios financieros (+3,5%), y el cuidado personal (+2,6%) también registraron incrementos.

Las dos únicas partidas que disminuyeron sus precios fueron el vestido y el calzado (-0,5%) y la información y comunicaciones, que bajaron un 0,1% en junio.

En general, en lo que va de año, los precios subieron en Galicia desde enero un 2,5%.

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