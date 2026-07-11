La riqueza inmobiliaria de los hogares rebasa los 7,7 billones de euros, un 13% más

un grupo de albañiles trabaja en la construcción de una urbanización EFE

En 2025 la valoración de la riqueza inmobiliaria de los hogares alcanzó los 7,73 billones de euros en España, habiéndose incrementado casi en un 13% con respecto al año 2024, según los datos que recoge el último Observatorio de la Vivienda y Suelo a partir del Banco de España.

Con este nuevo incremento, la riqueza inmobiliaria lleva aumentando en España de forma ininterrumpida desde 2014, creciendo en los dos últimos años a doble dígito.

De hecho, 2025 marcó tanto la mayor valoración de la riqueza inmobiliaria de los hogares como el mayor crecimiento interanual. Desde 2003, cuando arrancan las cifras, nunca se habían alcanzado los 7 billones de euros.

El fuerte crecimiento del parque y de los precios inmobiliarios desde finales de los noventa trajo consigo tasas interanuales elevadas a partir de 1998, superando el 20% anual en el periodo 2002–2004, hasta alcanzar una valoración del patrimonio de 6,24 billones de euros en 2007, en pleno “boom” del sector, superando en más de cinco veces el PIB.

Sin embargo, a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la riqueza de inmobiliaria de las familias empezó a caer, una senda que se prolongó seis años hasta marcar el menor importe en 2013 con 4,1 billones.

Cabe recordar que en 2019 el valor de las transacciones de adquisición de vivienda fue de 15.456 millones de euros (cifra equiparable a la del año 2007), tras el cual se produjo una brusca reducción en los valores de compra de viviendas por parte de extranjeros, alcanzándose el mayor descenso en 2009, con 4.712 millones).

Viviendas compradas por extranjeros

Según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el año 2025 las transacciones de extranjeros ascendieron al 16,9% del total, alcanzando las 126.981 operaciones, lo que supone 2.374 menos que en el ejercicio anterior.

El listado lo encabeza el Reino Unido, con un 7,97% de las compraventas realizadas por extranjeros, seguido de Alemania (6,52%) y Países Bajos (6,31%).

La mayor proporción de compra de vivienda nueva se registró entre ciudadanos de Polonia (39,84%), Bélgica (34,49%), Países Bajos (32,91%) y Hungría (24,98%).

Por el contrario, la compra de vivienda de segunda mano presentó un mayor peso entre ciudadanos de Francia (86,42%), Marruecos (85,28%), Irlanda (84,05%), Rumanía (83,90%), Italia (82,68%) y China (81,76%).

En cuanto a la distribución territorial de las operaciones superiores a 500.000 euros, destacaron las Islas Baleares, con el 41,79% del total, siendo el 70,34% de dichos compradores de origen comunitario.

A continuación, se situó Madrid, con el 24,4% de las compras extranjeras de este tipo; Andalucía, con el 19,22%; y Cataluña, con el 13,15%.

En Asturias y Cantabria, a diferencia de lo observado en Baleares y Canarias, los compradores no comunitarios son mayoritarios en este segmento, representando el 82,35% y el 80% respectivamente.