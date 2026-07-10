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Economía

Beatriz Padín, directora de Zara Mujer los últimos 25 años, deja Inditex

Efe
10/07/2026 11:59
Interior de la tienda de Zara de la calle Compostela, en A Coruña
Interior de la tienda de Zara de la calle Compostela, en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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La directora de Zara Mujer y miembro del Comité de Dirección de la firma, Beatriz Padín Santos, ha decidido finalizar su trayectoria profesional en el grupo, según ha informado este viernes la multinacional textil a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Padín deja sus responsabilidades tanto en Zara como en Inditex. Así, la dirección de la multinacional ha destacado su "gran aportación" a la compañía a lo largo de más de cuatro décadas, durante las que ha asumido tareas de gran relevancia, entre ellas la dirección de Zara Mujer durante los últimos 25 años, y ha contribuido de forma "muy significativa" al desempeño y evolución de la marca.

Tras la marcha de Padín, la dirección de Zara Mujer será asumida por Alfredo Ferro Varela, hasta ahora director de Zara Basic (una de las tres áreas que conforman Zara Mujer). Con una trayectoria de más de 30 años en el Grupo Inditex, Alfredo Ferro acumuló experiencia en varios formatos comerciales del Grupo y en diferentes áreas de Zara Mujer antes de ocupar en 2013 su actual responsabilidad.

Ferro cuenta con una trayectoria de más de 30 años en Inditex, donde ha acumulado experiencia en varios formatos comerciales del Grupo y en diferentes áreas de Zara Mujer antes de ocupar en 2013 su actual responsabilidad.

Según ha podido saber Europa Press, Eva Pérez Salgado, vinculada a la firma de moda desde hace 15 años, será la encargada de tomar el relevo de Ferro al frente de Zara Basic.

Con la salida de Padín, la composición del Comité de Dirección está formado por Miguel Díaz Miranda (Director Financiero y de Operaciones de Zara), Ignacio Fernández Fernández (Director General Corporativo), Antonio Flórez de la Fuente (Director de Bershka), Javier García Torralbo (Director de Digital), Begoña López-Cano Ibarreche (Directora General de Personas), Jorge Pérez Marcote (Director de Massimo Dutti), Óscar Pérez Marcote (Director de Zara), Andrés Sánchez Iglesias (Director Financiero) y Jordi Triquell Valls (Director de Stradivarius).

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