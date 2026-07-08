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Economía

España se consolida como el segundo destino mundial con mayor intención de viaje este verano

Europa Press
08/07/2026 21:32
Playas de A Coruña en una jornada de calor de julio
Playas de A Coruña en una jornada de calor de julio
Archivo El Ideal Gallego 
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España se ha consolidado como el segundo destino turístico más deseado a nivel global para este verano, situándose entre las preferencias de viaje de los ciudadanos de 12 de los 26 países analizados por el 'Barómetro de Vacaciones' elaborado por Redion (antigua Europ Assistance) e Ipsos.

El mercado nacional solo es superado por Italia, que lidera la clasificación al ser elegida en 14 de los 26 países. El informe detalla que el 77% de los españoles tiene previsto viajar en la época estival.

En cuanto a las fechas, el mes de septiembre da la sorpresa y se posiciona como el favorito para el 34% de los encuestados, superando ligeramente a agosto (33%) y a julio (26%).

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Las escapadas se realizarán mayoritariamente en compañía: un 84% viajará en familia y un 71% en pareja, mientras que los viajes en solitario representan apenas un 5%.

A la hora de planificar, la comodidad (57%) se impone al precio (27%) como el factor determinante para elegir el transporte.

Asimismo, el 48% de los españoles optará por alojarse en hoteles, frente al 28% que elegirá pisos de alquiler, según el informe.

En el ámbito tecnológico, aunque el 24% ya utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para planificar, el sector mantiene una fuerte dependencia del factor humano: tres de cada diez españoles prefiere el trato personal y el 47% rechaza frontalmente que una IA organice su viaje al completo.

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Por último, el barómetro refleja un cambio en las preocupaciones de los viajeros. La seguridad personal lidera las inquietudes, encabezada por el temor a sufrir un robo (74%) o perder pertenencias (73%), por encima de la enfermedad (72%).

En paralelo, crece la conciencia ecológica, ya que el 86% de los usuarios afirma estar dispuesto a apoyar la economía local y el 68% se muestra abierto a utilizar medios de transporte más sostenibles durante sus vacaciones.

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