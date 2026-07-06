CaixaBank, CEOE y Cepyme movilizan 50.000 millones en financiación para empresas y pymes

Firma CEOE-CEPYME Maximo Garcia de la Paz

CaixaBank y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han renovado su acuerdo de colaboración para el impulso de la economía productiva elevando hasta los 50.000 millones de euros la financiación puesta a disposición de empresas españolas durante el próximo ejercicio. Se trata del mayor volumen comprometido desde la puesta en marcha de esta alianza hace más de una década, a la que este año se suma CEPYME por la relevancia de las pequeñas y medianas empresa en el ecosistema empresarial.

El nuevo convenio ha sido firmado por el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel. Con esta incorporación, la firma refuerza su orientación hacia las pequeñas y medianas empresas; de hecho, el acuerdo establece que, como mínimo, el 75% de las compañías beneficiarias serán pymes, en línea con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y facilitar el acceso a financiación en un contexto de transformación económica.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar financiación tanto para circulante como para inversiones a medio y largo plazo, así como impulsar proyectos de innovación, internacionalización y emprendimiento empresarial. En un entorno de creciente competencia global, digitalización y transición energética, el acceso a financiación continúa siendo un factor clave para la competitividad de las empresas. En este contexto, CaixaBank refuerza su papel como una de las principales entidades de apoyo a la economía productiva en España, con una red especializada que incluye 212 centros de empresa y equipos específicos para sectores estratégicos.

Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank, ha señalado que “el tejido empresarial, y especialmente las pymes, constituye la base sobre la que se articula el desarrollo económico de nuestro país. En CaixaBank queremos estar a su lado en cada etapa de su trayectoria, acompañándolas desde su creación hasta sus planes de expansión y transformación. Nuestro compromiso es facilitar el acceso a la financiación, ofrecer asesoramiento especializado y contribuir a fortalecer un ecosistema empresarial dinámico, innovador y sostenible, que genere valor y empleo en el conjunto de la sociedad”.

Evolución al alza del acuerdo

El acuerdo, que se apoya en la capacidad de financiación desplegada por CaixaBank, ha ido incrementando progresivamente su impacto: desde los 11.000 millones en 2015 hasta los 50.000 millones para el ejercicio 2026.

El acuerdo también refuerza la especialización sectorial de CaixaBank, que cuenta con especialistas en pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario o agroalimentario, quienes ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial. A través de esta estrategia, el banco busca acompañar a las empresas en su crecimiento, facilitar su acceso a nuevos mercados y contribuir a la transformación del modelo productivo hacia actividades con mayor valor añadido.

El año pasado, CaixaBank concedió más de 100.000 millones de euros en créditos a empresas, de los cuales 18.000 corresponden a pequeñas y medianas empresas, lo que evidencia el dinamismo del banco en la financiación de la actividad productiva.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.