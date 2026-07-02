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Economía

Trabajo espera aprobar el nuevo registro horario en algún Consejo de Ministros previo a las vacaciones

Ep
02/07/2026 11:36
La vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
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EFE
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El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este jueves que el Ministerio está "puliendo técnicamente" la reforma del registro horario, que espera que se apruebe "en uno de los Consejos de Ministros previos a las vacaciones".

En la rueda de prensa para valorar los datos de paro del mes de junio, Pérez Rey ha afirmado que, tras el informe del Consejo de Estado, se está intentando garantizar en el texto "la mayor integridad jurídica posible", pero ha insistido en que el compromiso del Gobierno con esta reforma es "claro".

"Esperamos que en uno de los Consejos de Ministros previos a las vacaciones por fin el registro horario pueda ver la luz", ha afirmado el 'número dos' de Trabajo.

A finales del pasado mes de marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable a la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo, con la que el Departamento dirigido por Yolanda Díaz pretende modificar el control de las horas de trabajo para evitar que se manipulen y para que la Inspección pueda hacer comprobaciones en remoto.

El proyecto de Real Decreto del registro horario llegó al Consejo de Estado a finales de febrero con tramitación urgente, por lo que este órgano consultivo del Gobierno, cuyos dictámenes no son vinculantes en la mayoría de los casos, debía emitir su informe con prontitud. Dicho dictamen se conoció el pasado 23 de marzo.

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El Consejo de Estado se mostró contrario a la aprobación del Real Decreto de reforma del registro horario, una iniciativa que formaba parte inicialmente del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por la falta de adecuación por sectores del nuevo registro, la carga extra que supondría para las pymes, así como por la decisión de aprobar el proyecto vía Real Decreto y no con una norma con rango de ley.

Asimismo, el dictamen del Consejo de Estado rechazaba el nuevo registro horario tras criticar los Ministerios de Economía y de Función Pública varios elementos del proyecto.

Por otro lado, preguntado por la reforma de las reglas de absorción del salario mínimo interprofesional (SMI) que Trabajo acordó con los sindicatos, Pérez Rey ha subrayado que este proceso "está en curso".

"En general, los procesos normativos dentro del Gobierno son procesos largos en los que tienen que intervenir informes de muchos ministerios, en los que hay que pedir informe a órganos colegiados, desde el Consejo Económico y Social al Consejo de Estado. Por lo tanto, los procesos legislativos, por mucho que uno tenga el compromiso político de hacerlos cuanto antes, tienen que cumplir toda una serie de exigencias que hacen que no pueda responderse de manera inmediata a los compromisos alcanzados", ha defendido.

En todo caso, y en referencia expresa a la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial, Pérez Rey ha indicado que es un compromiso del que Trabajo se hace cargo y que está siguiendo los trámites adecuados para poder ser cumplido "cuanto antes".

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