España atrae a 36,8 millones de turistas hasta mayo y su gasto se dispara un 7,8%, hasta 50.257 millones

Unos turistas llegan a la playa de Benidorm EFE

España recibió 36,8 millones de turistas internacionales durante los cinco primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2025 y cifra récord para este periodo.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes gastó entre enero y mayo 50.257 millones de euros, lo que supone un avance del 7,8% sobre el mismo periodo de 2025 y también un máximo histórico para este periodo.

"Estos datos confirman que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas", ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado.

Los principales países emisores en los cinco primeros meses fueron Reino Unido (con más de 7 millones y un aumento del 3,6%), Francia (con más de 4,6 millones y un incremento del 1,5%) y Alemania (con más de 4,5 millones, un 0,3% más).

También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y mayo, con un 16% del total. Le siguieron Alemania (11,9%) y Francia (7,7%).

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (7,5 millones y un aumento del 4% respecto al mismo período de 2025), Canarias (6,8 millones y un incremento del 0,1%) y Andalucía (5,8 millones, un 8% más).

Entre enero y mayo, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias, con el 20,5% del total, Cataluña (18,1%) y Comunidad de Madrid (16,2%).

Solo en el mes de mayo, España atrajo 10,3 millones de turistas internacionales, un 9,5% más que en el mismo mes de 2025.

El gasto total de los turistas internacionales en el quinto mes del año 2026 ascendió a 13.553 millones de euros, con un aumento del 10,9% respecto al mismo mes de 2025.

El gasto medio por turista fue de 1.321 euros, con un incremento anual del 1,2%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,7%, hasta los 214 euros.

Reino Unido fue el principal país de residencia, con casi 2,2 millones de turistas y un aumento del 6,1% frente a mayo de 2025. De Francia llegaron 1,3 millones (+11,1%) y de Alemania, 1,3 millones (+9%).

Además, Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en mayo, con el 21,1% del total. Le siguieron Baleares (20,6%) y Andalucía (15,9%). A Cataluña llegaron un 13,1% más de turistas que en mayo de 2025. El número de turistas que visitaron Baleares aumentó un 5,2% y a Andalucía vinieron un 12,7% más.

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En el lado del gasto, los principales países emisores en cuanto al nivel de desembolso en mayo fueron Reino Unido (con el 18,5% del total), Alemania (11,1%) y Francia (7,8%). El gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 6,2% en tasa anual, el de los de Alemania un 13,4% y el de los de Francia un 7,2%.

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en mayo fueron Cataluña (con el 19,1% del total), Baleares (18,9%) y Comunidad de Madrid (16,0%). El gasto de los turistas aumentó un 13,1% en Cataluña, un 9,2% en Baleares y un 22,2% en Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 7,4% en tasa anual durante mayo. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 5% y la vivienda en alquiler un 26%. Por su parte, el alojamiento de no mercado aumentó un 23,2%.

Asimismo, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,4 millones y un aumento anual del 14,1%. El número de visitantes se incrementó un 2,7% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 3,7% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

Más de 7,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en mayo, un 8% más. Con paquete turístico llegaron más de 2,7 millones, un 13,9% más.

En gasto, el desembolso en transporte internacional (no incluido en paquete turístico) fue la principal partida en mayo, con un 20,8% del total del gasto y un aumento del 9,6% en comparación al mismo mes de 2025. Las siguientes partidas fueron el gasto en actividades y en alojamiento, con un 20,3% y un 18% del total, respectivamente. El primero aumentó un 11,7% y el segundo, un 9,5%.

También, el 66% del gasto total en mayo lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento anual del 6,5%. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado creció un 23,9%.

El gasto de los turistas que no viajaron con paquete turístico subió un 9,3% en tasa anual. El de los que contrataron paquete turístico aumentó un 15,7%.

En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España por ocio generaron el 82,9% del gasto total, con un desembolso un 9,4% mayor que en mayo de 2025.