El paro cae en 3.587 personas en junio en Galicia, que se anota la segunda mayor bajada, tras Andalucía

Un trabajador transporta mercancía EFE

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 3.587 personas en junio en Galicia en relación con el mes anterior, esto es, un 3,28%, más del doble que la disminución del conjunto estatal (-1,2%), según los datos que publica este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, el total de desempleados en la comunidad gallega se situó en junio en 105.768, que son 1.486 personas menos que las que había en esta situación en el mismo mes de 2025 (-1,39%).

Galicia se anotó así en este mes la segunda mayor bajada en términos absolutos, solo por detrás de Andalucía (11.597 parados menos), y es la primera en reducción del paro si lo que se contempla es el dato relativo (con respecto a la población de la comunidad). En este apartado, la caída gallega del 3,28%, por encima del 2,98% de Castilla y León.

En el conjunto estatal, el desempleo cayó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

El paro registrado disminuyó en junio en 11 comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-11.597 desempleados), Galicia (-3.587 parados) y Castilla y León (-2.895 personas). Por contra, subió en seis, encabezadas por Murcia (+739 desempleados), País Vasco (+479) y Baleares (+100).

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En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 42, principalmente en Cádiz (-3.933 desempleados), Málaga (-3.123) y Madrid (-2.733), y subió en diez, sobre todo en Murcia (+739 desempleados), Guipúzcoa (+391 desempleados) y Lleida (+255).

Por provincias, en Lugo retrocedió el desempleo un 4,69%, hasta 10.607 (522 parados menos). En Ourense, descendió en 455 personas, hasta 12.998 (-3,38%).

En Pontevedra, el paro se sitúa en 40.068, tras bajar en 1.309 personas, un 3,16%. Y en A Coruña, el desempleo, que alcanza a 42.095 personas, cayó en 1.301, un 3%.

Mientras, por sectores, el desempleo se redujo en 3.272 personas en el sector servicios, en 298 en la industria, en 196 en la construcción y en 170 en la agricultura. Aumento, por contra, en 349 en el colectivo sin empleo anterior.

Entre extranjeros, el paro afecta a 11.310 personas en Galicia, que son 339 más que el mes anterior (3,09%) y 1.591 más que en junio del año pasado (+16,37%).

Con 81.340 contratos firmados en junio, 23.984 indefinidos y 57.356 temporales, Galicia registra 22.525 más que en mayo (+38,3%) y 8.735 más que en el mismo periodo de 2025 (+12,03%).

Fueron 23.984 indefinidos (un 33,16% en variación mensual y un 16,2% en anual) y 57.356 temporales (un 40,57% más respecto a mayo y un 10,37% en relación con hace 12 meses).

En el acumulado, son 355.490 contratos, 113.357 de ellos indefinidos (31,89%) y 242.133 temporales (68,11%).

Por su parte, las prestaciones, que siempre se publican con un mes de retraso con respecto a los datos del paro, sitúan el gasto en mayo en 91,12 millones de euros en Galicia.

Hubo 24.941 solicitudes, 24.555 altas y el plazo de reconocimiento se situó en 0,56 días. Mientras, los beneficiarios alcanzaron los 77.885 en la comunidad gallega.