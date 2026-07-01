La UE comienza a aplicar la exención arancelaria a las importaciones pactada con Trump

Varios contenedores esperan en la terminal de carga de un puerto EFE

La Unión Europea aplica desde este miércoles la eliminación de aranceles sobre las importaciones industriales de Estados Unidos y permite un acceso preferencial al mercado común de productos agrícolas y mariscos estadounidenses, claves de la tregua comercial acordada hace casi un año entre Bruselas y Washington para que Donald Trump limitara en un 15% los aranceles sobre las compras a la Unión Europea –aunque este techo no se aplica ni al acero ni al aluminio europeos–.

“Hoy la UE elimina los aranceles sobre las importaciones de productos industriales de Estados Unidos. Es una buena noticia para el comercio transatlántico”, ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un breve mensaje compartido en redes sociales.

La conservadora alemana, que negoció con Trump las condiciones del acuerdo en julio del pasado año en una reunión bilateral en la residencia del presidente de Estados Unidos en Escocia, ha asegurado que el pacto por el que la UE renuncia a toda represalia arancelaria por el 15% de arancel norteamericano sobre la mayoría de las producciones europeas otorga “más previsibilidad, más opciones y mejores precios para las empresas y los consumidores”.

También a través de las redes sociales, el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el socialista alemán Bernd Lange, ha puesto en valor que el acuerdo entra en vigor enmendado con una “red de seguridad” que la Eurocámara puso como condición para permitir su ratificación. “Las últimas amenazas de Trump muestran que aún utiliza los aranceles como un arma política. Pero Europa no está indefensa: Tenemos herramientas para reaccionar”, ha remachado.

Se refiere en concreto a las salvaguardas que completan el acuerdo y que permitirán suspenderlo o pausarlo en caso de que las empresas europeas resulten perjudicadas severamente o si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales –como los que anunció tras el fallo en contra de la justicia pero no ha llegado a aplicar a la UE– o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis abierta por Groenlandia.

Las condiciones incorporadas incluyen otro aviso a la Casa Blanca para reducir el 50% de los aranceles al acero y aluminio europeos ya que si para el 31 de diciembre de este 2026 no se ha rebajado ese gravamen al techo del 15% pactado para el resto de producciones, la UE estará facultada para suspender las concesiones a los productos de acero y aluminio concedidas a Estados Unidos.

El marco que permite aplicar el acuerdo expirará en todo caso a finales de 2029 de forma automática, salvo que el bloque decida una prórroga tras una revisión completa de la situación. La Comisión Europea, además, deberá llevar a cabo informes trimestrales y se prevén mecanismos de supervisión europarlamentaria.