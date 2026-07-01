La gasolina sube antes del fin del IVA al 10% pero cierra su mes más barato durante la guerra de Irán

Una persona echa combustible en su vehículo Europa Press

Los precios diarios de los carburantes en España se han anotado este martes su primera subida en más de un mes, aunque el coste medio de la gasolina y el gasóleo en junio ha rondado niveles del pasado febrero, eso sí, cuando no se aplicaban medidas fiscales por la guerra en Irán (reducción del IVA al 10%).

Según el histórico del Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de gasolina se ha pagado, de media, a 1,444 euros y el del diésel, a 1,506 euros, este 30 de junio, coincidiendo con el fin de la bonificación temporal del IVA de los carburantes -que vuelve al 21%- y a las puertas de la primera Operación Salida del verano.

En relación con la gasolina, los datos del Geoportal Gasolineras muestran un ligero repunte en el último día de mes, hasta los 1,444 euros/litro, frente a los 1,441 euros de la jornada anterior, lo que rompe con 39 sesiones a la baja. Con esos 1,444 euros, el litro de este carburante recupera mínimos desde enero.

No obstante, hay que tener en cuenta que, por aquel entonces, no había dado inicio la guerra en Irán (lo hizo el sábado 28 de febrero) ni, por tanto, el Gobierno español había puesto en marcha sus medidas anticrisis, que fueron aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo.

De media, el litro de gasolina se ha abaratado en junio hasta los 1,485 euros, en torno a un 4,4% más económico respecto al mes previo; un 3,2% respecto a abril y un 9% respecto a marzo.

Por su parte, el gasóleo también subió de forma leve en el último día de junio, hasta los 1,506 euros/litro, frente a los 1,504 euros de la víspera. En su caso, esta evolución acabó con 35 días consecutivos de descensos.

Ahora bien, esos 1,506 euros devuelven el precio del diésel a unos niveles similares a los de comienzos de marzo, cuando el conflicto ya había comenzado, pero la volatilidad en los mercados energéticos internacionales era limitada.

En junio, este carburante se pagó, de media, a 1,568 euros/litro, es decir, un 7,5% menos que en mayo, un 13% menos que en abril, y un 10% menos que en marzo, siempre conforme a la información elaborada por EFE a partir del histórico del ministerio.

Nuevas medidas

La atención gira ahora en torno al nuevo paquete de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, recién lanzado por el Ejecutivo y que no incluye la extensión de la bonificación del IVA de los carburantes, que este miércoles ha vuelto al tipo general del 21% tras más de tres meses al 10%.

Así, el apoyo fiscal se concentrará en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) calcula que los cambios fiscales de los carburantes encarecerán el litro de gasolina en unos 10,1 céntimos de euro y el de diésel, en 2,8 céntimos, a partir de este 1 de julio.

Mientras que los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el nuevo real decreto-ley bajará el ahorro a 9,1 euros al llenar un depósito de 50 litros de gasolina o gasóleo en julio, a 6,05 euros en agosto y a 3,02 euros en septiembre.

La idea del Gobierno es retirar de forma progresiva el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales.

Con todo, el decreto incluye una cláusula de reactivación por la que la bonificación del impuesto de hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15%.