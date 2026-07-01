La Bolsa española negoció 254.207 millones de euros en el primer semestre, un 34% más

Vista de la Bolsa de Madrid EFE

La Bolsa española negoció 254.207 millones de euros en renta variable al cierre del primer semestre del 2026, lo que supone un 34% más que el volumen registrado el mismo período del año anterior, según el balance mensual de los mercados operados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) publicado este miércoles.

Solo en el mes de junio, el volumen negociado se situó en los 37.286 millones de euros, lo que supone un 11,8% de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior y un descenso del 11,8% frente al mes de mayo.

En cuanto al número de negociaciones de renta variable, BME señala que alcanzó los 19,54 millones en el acumulado de los seis primeros meses del 2026, un 13,8% por encima de la cifra registrada en el mismo periodo hace un año. Las operaciones de renta variable se situaron en junio en los 2,76 millones, lo que supone un alza del 14% respecto al mismo mes del año anterior y un recorte del 13,2% frente al mes anterior.

Sobre la renta fija, la contratación en el mercado secundario se situó en los 82.787 millones en el primer semestre, lo que supone un crecimiento del 48% respecto al mismo periodo del 2025. En junio, la renta fija se situó en los 14.405 millones de euros, un 19,5% más frente al mismo mes del año anterior y un descenso del 5,6% respecto al mes anterior.

En este caso, el número de operaciones fue de 9.876 en los seis primeros meses del 2026, un 8,4% por encima del año pasado. En el mes de junio, la cifra se situó en los 1.448 transacciones, un 3,2% menos frente al mismo mes del año anterior y un 23,8% menos frente al mes anterior.

En el mercado primario, el volumen admitido en renta fija fue de 219.934 millones de euros en el acumulado de los seis primeros meses del año, lo que representa una caída interanual del 8,7%. Solo en junio, la cifra se situó en los 31.437 millones de euros, un 34,8% menos frente al mismo mes del año anterior y un 3,6% más en comparación con el mes anterior.

De su lado, en el mercado de derivados, la negociación de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 descendió un 23,7% interanual en lo que va de año y aumentó un 1,4% frente al mes de mayo. En el caso del Mini Ibex 35, aumentó un 22,1% hasta junio frente al mismo periodo del año anterior, pero cayó un 7,5% frente al mes de mayo.

Asimismo, la contratación de opciones sobre el Ibex 35 acumula un descenso del 14% interanual en los primeros seis meses del año y un aumento del 7,4% frente al mes de mayo, mientras que las opciones sobre acciones aumentaron un 5,1% hasta junio frente al mismo periodo del año anterior.