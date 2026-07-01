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Economía

Desde este 1 de julio hay que pagar 3 euros de tasa por las compras en Shein y Temu desde Europa

Ep
01/07/2026 12:49
Expositor de Shein
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EFE
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Este miércoles, 1 de julio, entra en vigor el arancel de la Unión Europea por importe de 3 euros a los pequeños paquetes que entran en el espacio común procedentes de países extracomunitarios como China, Reino Unido o Estados Unidos, principalmente por las compras realizadas online a través de plataformas de bajo coste como Shein, Temu o AliExpress.

Esta tasa se aplicará de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, aunque Bruselas ha previsto la posibilidad de prorrogar la medida más allá si para entonces no está en marcha la reforma aduanera prevista.

Protesta en París contra los productos de la tienda online de bajo coste Shein

La UE retirará la exención de tasas a las tiendas online de bajo coste

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Con estas medidas, la Unión Europea busca hacer frente a lo que considera una competencia desleal por estos paquetes, que también plantean otros riesgos para el consumo europeo como los altos niveles de fraude y riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, según sostiene el Consejo.

En concreto, la tasa de 3 euros se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA, lo que abarca en la práctica al 93% de todos los flujos de comercio electrónico hacia la UE.

El arancel cargará cada categoría de artículo en el paquete de poco tamaño, lo que en la práctica supone que, por ejemplo, si en el envío se incluye una blusa de seda y dos de lana, serán considerados dos subcategorías y se impondrá a este paquete un recargo de 6 euros.

Según datos de la Comisión, sólo en 2024 se realizaron cerca de 4.600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.

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