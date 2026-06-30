Mercadona implanta la innovación como polo fundamental en su trabajo

Centro de coinnovación de Mercadona, en el que se desarrollan las tareas para conocer los gustos de los clientes y adaptarse a ellos Óscar Garrido Serra

La innovación se ha convertido en una de las bases con las que Mercadona ha estado trabajando en los últimos años para desarrollar su modelo de negocio. En un plan “propio y transversal” el supermercado apuesta por impulsar la mejora continua tanto de sus productos como de sus procesos, un plan que ha hecho que la revista ‘Fortune’ la haya reconocido como la empresa más innovadora de la distribución en España.

Considerando que el mercado es un espacio cambiante, desde Mercadona apuestan por la innovación para permanecer a la vanguardia, un proyecto en el que entra en juego el concepto de “coinnovación”. Este modelo surge, explican, de “escuchar al cliente para conocer cómo quiere el producto y trasladárselo a los proveedores para impulsar, en colaboración directa, el desarrollo de mejores y de nuevos productos que cubran sus necesidades reales con una gran calidad a precios imbatibles”.

Los llamados “especialistas” son los profesionales de Mercadona expertos en familias de productos que se encargan de captar información a través de la observación y la escucha activa sobre el hábito de consumo, tanto en el hogar como en las tiendas, para definir cada producto en función de las preferencias del cliente.

A continuación, en los “centros de coinnovación” estos especialistas captan las necesidades de los clientes, hacen pruebas con ellos y contrastan la calidad del surtido de la compañía de distribución. Así, después de que el especialista identifique los usos, costumbres y preferencias, define una solución y le traslada sus necesidades al responsable de compras para que lo comparta al proveedor.

Una vez se tiene ese nuevo producto, el especialista vuelve a probarlo con el cliente para ver si cumple los estándares de calidad y sus necesidades. En caso de que esto sea así, el producto se implanta y llega al surtido de lo que se puede comprar en los supermercados Mercadona.

Sin embargo, la innovación no solo se queda en los productos, sino que la compañía la lleva más allá, a todos los procesos que permiten su funcionamiento.

Ejemplo de ello son actuaciones que se han llevado a cabo en el entorno digital, con una inversión de 95 millones de euros, o la digitalización de la gestión del surtido y procesos logísticos y de mantenimiento.

En cuanto a la innovación a nivel social, la empresa ha llevado a cabo proyectos como los murales de trecandís, un plan de integración sociolaboral desarrollado a través de fundaciones y centros ocupacionales; ha colaborado en campañas de captación de recursos a favor de entidades sociales y ha puesto en marcha la Tarjeta Sociedad, una herramienta a disposición de las administraciones públicas y sociales para canalizar las ayudas a colectivos vulnerables. Para todo ello, Mercadona colabora con cuatro organizaciones centradas en el fomento de la innovación y con 29 empresas que participan en el Progama Corporate Lanzadera-Mercadona para explotar soluciones innovadoras transversales.

Escuchando a los consumidores En la parte de innovación de productos de Mercadona, desde la compañía salientan la incorporación de 400 novedades y 34 innovaciones. Entre ellas, destacan el yogur líquido +Proteínas de sabor fresa y plátano, primera referencia de este tipo en el mercado; la batata congelada; el té verde zero de mango y maracuyá; referencias en maquillaje y sérum, el gel para WC Aqua, de perfume más intenso; el film transparente, con un sistema de guillotina que facilita el corte; el nuevo formato individual de las palmeritas, o el arroz de verduras en bandeja metálica para el microondas. También resaltan la tapa Orbit para facilitar la apertura del tomate de receta casera o ‘cups’ de aceitunas que no llevan líquido, por lo que el cliente solo tiene que abrir y usar, puesto que ya no tiene que escurrir el líquido, ni secar las aceitunas.