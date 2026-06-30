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Economía

Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Kiko Matamoros, en la lista de morosos de Hacienda

Ep
30/06/2026 12:37
Isabel Pantoja y Bertín Osborne
Isabel Pantoja y Bertín Osborne
EUROPA PRESS
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La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

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Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega, que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne, que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

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