Inditex y Acnur refuerzan su alianza para apoyar a las personas  en los campos de refugiados rohingya en Bangladesh

Un momento de la firma del documento con Barham Salih (c) Cedida

Inditex y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, han anunciado hoy la renovación de su alianza estratégica para seguir apoyando a las personas refugiadas y desplazadas forzosamente en distintas regiones del mundo.

El nuevo acuerdo, firmado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, amplía una colaboración iniciada en 2020 y consolida una relación a largo plazo entre ambas organizaciones. En virtud de este acuerdo, Inditex destinará 13 millones de euros entre 2026 y 2028 para mejorar las condiciones de vida de cerca de 1,2 millones de personas refugiadas rohingya en Cox’s Bazar, Bangladesh.

El proyecto se implementa bajo un enfoque de Planificación Integral de Asentamientos, centrado en reforzar la seguridad de las comunidades, apoyar su reubicación en zonas de menor riesgo y mejorar las infraestructuras esenciales. También incorpora medidas específicas de adaptación climática para mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes en uno de los contextos humanitarios más vulnerables del mundo.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, declaró: “Esta alianza demuestra el papel fundamental que puede desempeñar el sector privado al apoyar a las personas refugiadas y a las comunidades que las acogen. Estos recursos ayudarán a reforzar la seguridad y la resiliencia climática de los refugiados rohingya en Cox’s Bazar, al tiempo que contribuyen a que las familias puedan cubrir sus necesidades urgentes y sentar las bases de un futuro con más esperanza”.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, subrayó la importancia de apoyar a las personas refugiadas como parte de la estrategia de inversión en la comunidad de la compañía: “Durante más de dos décadas, hemos trabajado de forma continua con organizaciones sociales de referencia en proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria dirigidos a personas refugiadas y desplazadas forzosamente en África, Asia, América Latina y Europa. Mantener este compromiso y seguir contribuyendo a esta causa es una fuente de inspiración para todas las personas que formamos parte de Inditex.”

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Cox’s Bazar es uno de los mayores campos de refugiados del mundo y uno de los más expuestos a riesgos climáticos. Las comunidades refugiadas se enfrentan a amenazas como deslizamientos de tierra, inundaciones, olas de calor y tormentas eléctricas, agravadas por la alta densidad de los asentamientos.

En este contexto, el acuerdo tiene como objetivo mejorar las condiciones actuales y avanzar hacia soluciones más sostenibles y resilientes que reduzcan la vulnerabilidad.

Además del proyecto en Bangladesh, el acuerdo amplía la colaboración a la distribución de artículos de ayuda humanitaria en otras operaciones. Inditex donará 7,5 millones de prendas de ropa y calzado durante los próximos tres años, que se distribuirán a personas refugiadas en países como Uganda y Chad. El Grupo también destinará 2 millones de euros para cubrir los costes logísticos asociados a estas entregas.

El acuerdo estará vigente desde junio de 2026 hasta 2028.

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La colaboración entre Inditex y ACNUR va más allá del apoyo financiero y las donaciones en especie. Ambas organizaciones trabajan conjuntamente para mejorar la seguridad y las condiciones de vida en los asentamientos de refugiados, promover medidas de adaptación climática y crear oportunidades de inclusión laboral para las personas refugiadas.

Además, la alianza aprovecha el conocimiento y la experiencia del sector privado mediante iniciativas pro bono orientadas a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y el diseño de soluciones humanitarias.

Combinando recursos, experiencia, innovación y un compromiso compartido con las personas refugiadas, esta alianza pone de manifiesto cómo las empresas y ACNUR trabajan juntos para mejorar vidas y generar cambios duraderos en las comunidades desplazadas forzosamente.

Las aportaciones de Inditex proceden, entre otras fuentes, de los fondos recaudados a través del cobro de bolsas y sobres de papel, una iniciativa puesta en marcha en 2021 para fomentar alternativas reutilizables. Esta actuación se suma a otros proyectos medioambientales impulsados por la compañía en colaboración con distintas organizaciones.