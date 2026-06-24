Inditex repite como la empresa con mejor reputación de España

Varias personas pasan ante una tienda de Zara Archivo El Ideal GAllego

Inditex vuelve a liderar la lista de empresas con mejor reputación en España, según los resultados de la nueva edición de Merco Empresas y Merco Líderes, que reconoce las 200 compañías y los 100 líderes con mejor reputación en España de 2026, puesto que revalida Juan Roig, presidente de Mercadona, por octavo año consecutivo.

En la clasificación de las empresas, el top ten está compuesto, por este orden, por Inditex, Mercadona, Grupo Social, Repsol, Iberdrola, Caixabank, BBVA, Mapfre, Banco Santander y Coca-Cola.

Respecto a los líderes, la clasificación del top diez está liderado por Juan Roig, de Mercadona, seguido de Ana Botín, de Santander; Amancio Ortega y su hija Marta, de Inditex; e Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, que completa los cinco empresarios con mejor reputación en España.

Por detrás se encuentran Josu Jon Imaz (Repsol), Pablo Isla (Nestlé), Isidre Fainé Casas (Fundación La Caixa), Gonzalo Gortázar (Caixabank) y Antonio Huertas (Mapfre), que cierran la lista de los diez líderes con mejor reputación en España. Los primeros quince puestos los completan Óscar García Maceiras (Inditex), Florentino Pérez (Grupo ACS), María Dolores Dancausa (Bankinter), Gabriel Escarrer (Meliá) y José Ignacio Goirigolzarri (Ex Caixabank).

En dicho índice, en el que se sitúan 27 mujeres, dos menos que el pasado año, irrumpieron Alejandro Oñoro (Grupo Social Once), Gloria Ortiz (Bankinter), Juvencio Maeztu (Ikea), Carl Aaby (Ikea), Cristina Álvarez (El Corte Inglés), Carlos Jaureguizar (Sanitas), Ricardo Álvarez (Dia) y José Vicente De Los Mozos (Ex Indra).

Visita de Alfonso Rueda

Por otra parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que visitó ayer el nuevo edificio de los equipos comerciales de Zara en el complejo de Inditex en Arteixo, destacó el importante papel del sector textil en la internacionalización de la economía gallega.

Del mismo modo, subrayó el compromiso de la Xunta con esta industria y con la creación de empleo y la atracción de inversiones hacia la comunidad.

El responsable del Ejecutivo autonómico, que estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, fue recibido por el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Durante la visita pudo conocer el nuevo edificio en el que trabajan los equipos de diseño, de patronaje y otros perfiles comerciales de Zara.

Ecoener entra en el listado de las firmas más destacadas

Ecoener fue reconocida como una de las empresas con mejor reputación en España, según la clasificación Merco, el monitor de referencia en reputación corporativa del país. La compañía se incorpora por primera vez a esta clasificación, ocupando el puesto 192 en la clasificación general y convirtiéndose, además, en la primera empresa gallega de energías renovables de esta prestigiosa evaluación. En el ámbito sectorial de energía, gas y agua, Ecoener alcanza la séptima posición, dentro de un total de diez compañías. “Este reconocimiento pone en valor el compromiso sostenido de Ecoener —y de todas las personas que forman parte de la compañía— con un modelo energético responsable centrado en el desarrollo de proyectos renovables”, destacó la empresa.