El plazo para presentar declaraciones de la Renta a ingresar con domiciliación bancaria termina este jueves

Oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la Declaración de la Renta Europa Press

La fecha límite para presentar las declaraciones de la Renta y Patrimonio 2025 con resultado a ingresar con domiciliación bancaria concluye este jueves, 25 de junio, mientras que el lunes, día 29, será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas, según figura en el calendario de la Agencia Tributaria.

El plazo de presentación de declaraciones finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien para las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria el límite es este jueves, 25 de junio.

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos'), así como el plan especial de asistencia en pequeños municipios. También los contribuyentes tienen la posibilidad de solicitar cita para la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la 'app' con una visualización para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, con un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.