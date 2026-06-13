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Economía

La vivienda bate en Galicia el récord registrado en la burbuja

El precio del metro cuadrado alcanzó en la comunidad los 1.627 euros por metro cuadrado

Efe
13/06/2026 16:43
Centenares de personas participan en una manifestación por el derecho a la vivienda
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EFE
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El precio de la vivienda batió su récord histórico en el primer trimestre del año en Galicia; Andalucía; Baleares; Canarias; Cataluña; Comunidad Valenciana; Navarra; País Vasco; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la ‘burbuja’ inmobiliaria en Aragón; Asturias; Cantabria; Castilla y León; Castilla-La Mancha; Murcia; La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que se puso en marcha en 1995. 

En Galicia superaron los valores de la burbuja al alcanzar los 1.627 euros/m2, un 13,3% más que en el mismo trimestre de 2025. Madrid, única que supera los 4.000 euros/m2 

En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord si no que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4 % superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo. 

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13% más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004. El ‘top 3’ lo cierra País Vasco, que supera los máximos del ‘boom’ con 3.036 euros/m2, el 12% más. 

Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008. Cataluña, Andalucía y Canarias, en máximos con más de 2.000 euros/m2 La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. 

Este importe arroja una subida interanual del 12%. Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14 % más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2, y encadenó tres trimestres por encima de los 2.000 euros.

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