CCOO Galicia pide frenar la apertura comercial los domingos para poder conciliar

Imagen del escaparate de un comercio Archivo El Ideal Gallego

El sindicato Comisiones Obreras de Galicia ha requerido a las administraciones públicas la aplicación de restricciones en la apertura de comercios y supermercados durante domingos y festivos para poder conciliar.

Este sindicato ha denunciado en un comunicado la ampliación de la apertura comercial en domingos y festivos, especialmente de supermercados gestionados por franquicias y grandes cadenas de distribución, lo que considera "un ataque directo" al derecho fundamental al descanso de los trabajadores.

La organización sindical ha pedido a las Administraciones públicas que sitúen la conciliación laboral en el centro de "cualquier decisión" sobre horarios comerciales y precisa que esta demanda "adquiere especial relevancia" en un momento en que se negocia el nuevo convenio del comercio de alimentación en la provincia de A Coruña.

La normativa gallega de horarios comerciales establece excepciones para establecimientos de hasta 300 metros cuadrados de superficie, pero CCOO considera que estas excepciones son aprovechadas sistemáticamente por grandes cadenas de distribución a través de franquicias y filiales, lo que "desvirtúa" la intención original de la ley.

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Esto provoca, según este sindicato, que "en muchos casos los domingos y festivos sean días laborales para miles de personas" del sector, algo que la organización sindical considera "inaceptable".

Para Comisiones, los horarios comerciales de lunes a sábado ofrecen "tiempo más que suficiente" para realizar las compras habituales y la apertura en domingos "no responde a una necesidad real de la ciudadanía, sino a intereses empresariales de maximización de beneficios".

Por otra parte, ante las "constantes quejas por la falta de mano de obra en el sector", Comisiones Obreras considera que se deben "a condiciones estructurales como las jornadas parciales, los bajos salarios e incluso la falta de tiempo para vivir".