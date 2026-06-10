Cuerpo anuncia que presentará el cuadro macro de los Presupuestos el próximo 23 de junio

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo EFE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado del 2027 el próximo martes, 23 de junio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto.

El próximo paso será la presentación del cuadro macro, y Cuerpo ha aprovechado una intervención en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso para avanzar que la presentación será el 23 de junio.

Previsión del PIB

"Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado presentando el cuadro macro el día 23 de junio", ha dicho el vicepresidente en la Cámara Baja. En este cuadro el Gobierno fija las previsiones macroeconómicas y del Producto Interior Bruto (PIB) para los próximos tres años que sirven de base para la elaboración de los Presupuestos.

El anuncio de Cuerpo en el Congreso coincide con las reuniones que el Ejecutivo viene manteniendo con los agentes sociales y los sectores más afectados por el impacto económico de la guerra en Irán para estudiar nuevas ayudas fiscales.

Una vez presentado el cuadro, el siguiente paso de la tramitación es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Y ya después del verano se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Cruce de reproches con PP y Vox

Más allá del anuncio, el vicepresidente se ha enfrentado también a preguntas orales de PP y Vox por la situación económica y fiscal que viven las familias y las empresas españolas.

En concreto, el diputado 'popular' José Vicente Marí Boso ha espetado a Cuerpo que el problema de la vivienda y el mayor coste de la vida "han roto el puente entre crecimiento económico y bienestar social". Asimismo, el diputado balear del PP ha denunciado que por culpa del Gobierno España tiene una economía "de salarios bajos, productividad estancada y de precariedad intervenida hasta la extenuación".

En el turno de réplica, Cuerpo ha admitido que todavía "quedan retos por delante", pero ha aseverado que el salario real neto ha crecido en los últimos años pese a los impactos de crisis como la de Ucrania, y ha destacado los 5.000 millones desplegados por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. También ha hecho hincapié en los 2.800 millones aprobados para ayudar a los agricultores ante las borrascas.

Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha reprochado a Cuerpo vender "un falso éxito" en términos económicos y ha apostillado que, en su opinión, las élites del Ibex con el Gobierno están "encantadas" mientras los "españoles de a pie" tienen que pluriemplearse porque no llegan a final de mes. "Su realidad económica es un puñetero desastre y ustedes se empeñan en vender un maquillaje que todos los españoles no ven y que no les da de comer", ha zanjado Figaredo.

Para zanjar el debate, el vicepresidente Cuerpo ha emplazado al diputado de Vox a dejar de "pelear con las cifras" y contra un "diagnóstico unánime" de diferentes organismos como la Comisión Europea, la OCDE o el FMI, instituciones que sitúan a la economía española como líder en crecimiento del PIB y en creación de empleo.

"Seguiremos remarcando la agenda que tenemos y la eficacia y el impacto positivo que está teniendo esta hoja de ruta en los españoles, trabajadores y empresas, y esperemos que en algún momento, ¿por qué no?, incluso poder contar con su voto positivo en alguna de estas medidas que favorecen a los españoles", ha concluido.