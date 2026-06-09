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Economía

El Gobierno lanza el Verano Joven 2026 con descuentos para viajes en autobús y tren

Las rebajas están destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años, para viajes por España y Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre

Efe
09/06/2026 13:54
Viajeros acceden al último servicio del ‘Alvia catalán’ en A Coruña Salida del último tren Coruña-Barcelona
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para impulsar el Verano Joven 2026, que incluye descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren realizados por jóvenes en el periodo estival de este año.

De esta forma, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se pone en marcha la cuarta edición de este programa, destinado a los jóvenes de entre 18 y 30 años y que cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros para impulsar el uso del transporte público entre el colectivo.

Por medio del mismo, todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

En concreto, Verano Joven 2026 contempla descuentos del 90% tanto para servicios de autobús regular de competencia estatal como en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Además, incluye descuentos del 50% en tres casos: los títulos sencillos de Avant; para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete; y en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe -con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas-.

Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven -se habilitará esta posibilidad "en los próximos días", señala el Ministerio en un comunicado-, con el DNI o NIE.

Si la persona cumple los requisitos del programa, recibirá un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web de los respectivos operadores, explica.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que "millones de jóvenes estaban esperando esta noticia" y que se trata probablemente de "una de las políticas públicas dirigidas a la juventud que mejor acogida ha tenido en los últimos años".

El Ministerio, que enmarca este programa junto a otras medidas aprobadas para hacer frente al aumento de precios por la crisis de Oriente Próximo, destaca el "récord de viajes" alcanzado en la edición de 2025, con más de 6,87 millones de viajes en tren y autobús entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, lo que supone un aumento del 30% respecto al año anterior, y el "récord" de usuarios, con más de 1,55 millones (10% más).

En total, en sus tres ediciones anteriores ha facilitado que unos 4,08 millones de jóvenes hayan realizado más de 16 millones de viajes durante el periodo estival. "La realidad ha superado las expectativas", celebra Puente.

A partir de los datos del año pasado, Transportes estima un descuento medio por cada billete sencillo de autobús de unos 24,5 euros, de 18 euros en los servicios ferroviarios de alta velocidad, de 10 euros por billete sencillo en trenes de media distancia y de unos 168 euros en promedio por pase Interrail Global Flexible 10 días.

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