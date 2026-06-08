El turismo de negocios en España generó 6.615 millones en 2025, según Turespaña

Las ferias internacionales suelen atraer muchos visitantes Archivo El Ideal Gallego

El turismo de negocios en España generó un impacto económico estimado de 6.615 millones de euros en 2025, lo que supuso un descenso del 1,7% con respecto a los 6.734 millones de euros 2024, según se desprende de una nueva actualización de Turespaña sobre distintos segmentos turísticos, incluidos otros como mice, compras, idiomático, enogastronómico y premium.

El estudio destaca que los resultados confirman que el turismo de negocios se caracteriza por un elevado gasto, menor estacionalidad, alta fidelidad al destino y un perfil de viajero exigente y de alto valor añadido, aunque aún no se ha recuperado a niveles prepandemia en términos de llegadas, con 4,5 millones de viajeros.

Por su parte, el gasto medio por viaje alcanzó los 1.451 euros, un 4,2% más que el año pasado, mientras que el gasto diario se situó en 269 euros (+8,4%), el más elevado de toda la serie histórica y cerca de un 30% superior al del turismo vacacional.

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Además, se trata de un segmento con una actividad más repartida a lo largo del año, lo que contribuye a reducir la estacionalidad del turismo internacional en España, con Barcelona y Madrid como principales destinos con gran diferencia con respecto a los siguientes, como Valencia, Palma o Bilbao.

Informe del BBVA Research

El turismo español mantuvo un sólido dinamismo durante el primer cuatrimestre de 2026, con un aumento interanual del gasto turístico total del 4,7%, según el último informe de BBVA Research, que destaca una creciente redistribución de los flujos turísticos hacia destinos secundarios y provincias del interior.

El estudio, titulado 'España | Análisis de flujos turísticos nacionales en tiempo real. Primer cuatrimestre 2026', señala que el crecimiento del sector se apoya cada vez más en una mayor diversificación territorial, el protagonismo del turismo nacional y el avance de nuevos destinos frente a los mercados tradicionales.

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Entre las comunidades autónomas con mayores incrementos del gasto turístico figuran Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Asturias, mientras que provincias como Ciudad Real, Cuenca, Soria, Guadalajara y Pontevedra registraron algunos de los mayores avances tanto en turismo nacional como internacional.

Según BBVA Research, factores como el aumento de costes, la saturación turística en determinadas zonas y los cambios en las preferencias de los viajeros apuntan hacia un modelo turístico más diversificado territorialmente y con un impacto económico cada vez más general en el conjunto del país.