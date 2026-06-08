Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

El turismo de negocios en España generó 6.615 millones en 2025, según Turespaña

El BBVA Research afirma que en el turismo vacacional ganan los destinos emergentes y del interior del país 

Europa Press
08/06/2026 15:50
Las ferias internacionales suelen atraer muchos visitantes 
Archivo El Ideal Gallego 
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El turismo de negocios en España generó un impacto económico estimado de 6.615 millones de euros en 2025, lo que supuso un descenso del 1,7% con respecto a los 6.734 millones de euros 2024, según se desprende de una nueva actualización de Turespaña sobre distintos segmentos turísticos, incluidos otros como mice, compras, idiomático, enogastronómico y premium.

El estudio destaca que los resultados confirman que el turismo de negocios se caracteriza por un elevado gasto, menor estacionalidad, alta fidelidad al destino y un perfil de viajero exigente y de alto valor añadido, aunque aún no se ha recuperado a niveles prepandemia en términos de llegadas, con 4,5 millones de viajeros.

Por su parte, el gasto medio por viaje alcanzó los 1.451 euros, un 4,2% más que el año pasado, mientras que el gasto diario se situó en 269 euros (+8,4%), el más elevado de toda la serie histórica y cerca de un 30% superior al del turismo vacacional.

El papa saluda a los fieles en el Vaticano

La visita del papa a Madrid generará un impacto de 73 millones en la ciudad

Más información

Además, se trata de un segmento con una actividad más repartida a lo largo del año, lo que contribuye a reducir la estacionalidad del turismo internacional en España, con Barcelona y Madrid como principales destinos con gran diferencia con respecto a los siguientes, como Valencia, Palma o Bilbao.

Informe del BBVA Research

El turismo español mantuvo un sólido dinamismo durante el primer cuatrimestre de 2026, con un aumento interanual del gasto turístico total del 4,7%, según el último informe de BBVA Research, que destaca una creciente redistribución de los flujos turísticos hacia destinos secundarios y provincias del interior.

El estudio, titulado 'España | Análisis de flujos turísticos nacionales en tiempo real. Primer cuatrimestre 2026', señala que el crecimiento del sector se apoya cada vez más en una mayor diversificación territorial, el protagonismo del turismo nacional y el avance de nuevos destinos frente a los mercados tradicionales.

Turistas triple escala en A Coruña

A Coruña inicia los trámites para convertirse en un Destino Turístico Inteligente

Más información

Entre las comunidades autónomas con mayores incrementos del gasto turístico figuran Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Asturias, mientras que provincias como Ciudad Real, Cuenca, Soria, Guadalajara y Pontevedra registraron algunos de los mayores avances tanto en turismo nacional como internacional.

Según BBVA Research, factores como el aumento de costes, la saturación turística en determinadas zonas y los cambios en las preferencias de los viajeros apuntan hacia un modelo turístico más diversificado territorialmente y con un impacto económico cada vez más general en el conjunto del país.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El turismo de negocios en España generó 6.615 millones en 2025, según Turespaña
Europa Press
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

El PSdeG ve "inaceptables" los errores en la PAU pero pide que no se convierta en un "ajuste de cuentas políticas"
Europa Press
Betanzos está realizando actuaciones en el entorno de la plaza de los Irmáns García Naveira

Betanzos avanza en los cambios en la García Irmáns: un nuevo paso e iluminación led en Os Soportais
Lucía Tenreiro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso tras las últimas causas judiciales
EFE