Abanca se incorpora al Clúster Marítimo Español con el objetivo de impulsar el sector de la economía azul

Una oficina de Abanca Abanca

Abanca se ha incorporado al Clúster Marítimo Español (CME) con el objetivo de impulsar el sector de la economía azul española en un contexto marcado por los retos de la transición energética, la digitalización, la sostenibilidad y la modernización industrial.

La adhesión de la entidad financiera, ha destacado en una nota de prensa, supone "un nuevo impulso" para una organización que integra actualmente a más de 150 entidades y representa a cerca de 3.000 empresas vinculadas al conjunto de la Economía Azul española.

Con esta incorporación, Abanca ha señalado que busca "evidenciar su compromiso con un sector clave para el tejido productivo del país". Además, ha subrayado que su llegada "pone de manifiesto la creciente relevancia económica y estratégica de la Economía Azul", un ámbito que en los últimos años "se ha consolidado como uno de los grandes motores de transformación, innovación e inversión en Europa".

Actualmente, más de 11.000 millones de euros de capital privado ya se destinan a actividades vinculadas a la Economía Azul en Europa, una cifra que podría alcanzar los 20.000 millones en los próximos años, impulsada por sectores como el transporte marítimo, los puertos, la pesca, las energías renovables marinas, la gestión del agua o la digitalización portuaria.

En este contexto, el Clúster Marítimo Español ha celebrado que "continúa ampliando su capacidad de representación y diálogo, integrando perfiles clave que contribuyen al desarrollo económico, la competitividad y la transformación del sector marítimo español".

También ha puesto en valor que el banco cuenta con una unidad especializada en el sector, Abanca Mar, que es "pionera entre las entidades financieras españolas". A través de un catálogo diseñado a medida y gestores especializados, puede ofrecer soluciones financieras, asesoramiento y acompañamiento a toda la cadena de valor del mundo del mar en procesos de crecimiento, internacionalización, innovación e inversión.