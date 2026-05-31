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Economía

La Agencia Tributaria atiende desde este lunes en sus oficinas a los contribuyentes para la Renta

Europa Press
31/05/2026 21:34
Una oficina de la Agencia Tributaria 
 Archivo El Ideal Gallego 
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La Agencia Tributaria empezará este lunes a atender en sus oficinas a los contribuyentes que lo soliciten para la elaboración de las declaraciones de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025, si bien ya está abierto el plazo para pedir cita previa. 

Desde el 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan ‘Le llamamos’) y se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios. 

Oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la Declaración de la Renta

Los contribuyentes podrán pedir desde este viernes cita para la atención presencial de la Renta

Más información

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la app con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible. 

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a pagar con domiciliación concluirá el 25 de junio. En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones, un 18,4% más que el año pasado. 

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