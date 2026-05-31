La Agencia Tributaria atiende desde este lunes en sus oficinas a los contribuyentes para la Renta
La Agencia Tributaria empezará este lunes a atender en sus oficinas a los contribuyentes que lo soliciten para la elaboración de las declaraciones de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025, si bien ya está abierto el plazo para pedir cita previa.
Desde el 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan ‘Le llamamos’) y se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios.
Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la app con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.
El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a pagar con domiciliación concluirá el 25 de junio. En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones, un 18,4% más que el año pasado.