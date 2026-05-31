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Economía

El Gobierno empieza a desactivar el plan anticrisis sin aclarar su continuidad

Los carburantes mantendrán sus bonificaciones dado que en abril su inflación subió del umbral del 15%

Efe
31/05/2026 22:51
Un hombre baja los diferenciales de un cuadro eléctrico con su factura en la mano
Un hombre baja los diferenciales de un cuadro eléctrico con su factura en la mano
Archivo EL ideal Gallego
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El Gobierno empieza a desactivar mañana el plan anticrisis para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo con el fin de la rebaja del IVA para la luz y el gas, sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio.

El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá este 1 de junio al tipo general del 21%, tras un mes y medio a tipo reducido (10%), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5% al 5% habitual.

Estas son las nuevas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

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El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

Los carburantes, en cambio, mantendrán sus bonificaciones –rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos–- dado que su inflación en abril se mantuvo por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno para su desactivación –los combustibles líquidos subieron un 51,7% y el gasóleo, un 28,2%–.

También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

Reunión con los sindicatos

La semana pasada el Gobierno mantuvo una reunión de alto nivel con los agentes sociales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y empezar a “calibrar” qué políticas de apoyo serán necesarias más allá del 30 de junio.

Tras este primer encuentro, CCOO y UGT reclamaron una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada de precios asociada al conflicto, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos.

El Gobierno defendió que el plan “está cumpliendo su objetivo” y ha avanzado que se reunirá en las próximas semanas con agentes sociales y sectores económicos para abordar la continuidad o adaptación de las medidas anticrisis.

Aunque en los dos últimos meses se ha contenido el índice de precios de consumo (IPC) -en mayo se mantuvo en el 3,2%-, varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año, como Funcas, que la sitúa en el 3,4% de media, ocho décimas por encima de las proyecciones anteriores.

El panel de Funcas correspondiente al mes de mayo muestra que también han revisado al alza sus previsiones medias de IPC para 2026 la Cámara de Comercio de España (3,2%), CEOE (3%) y el Instituto de Estudios Económicos (3%), en todos los casos medio punto más que en el panel de marzo.

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